Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeEvidenzaLa Xylella arriva anche nel Foggiano, 47 piante infette

    La Xylella arriva anche nel Foggiano, 47 piante infette

    Il batterio trovato nelle campagne di Cagnano Varano. Coldiretti: "colpo durissimo"

    EvidenzaProvincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Xylella fastidiosa colpisce anche la provincia di Foggia che si era sinora salvata dall’infezione del batterio killer, con 47 ulivi malati in agro di Cagnano Varano. Un colpo durissimo a cui va posto immediatamente un argine. A darne notizia è Coldiretti Puglia che spiega che “è stata programmata dall’osservatorio fitosanitario della Regione Puglia un’attività di sorveglianza rafforzata dell’area di 400 m attorno al focolaio al fine di verificare la presenza di ulteriori piante infette. Secondo l’associazione agricola, pratiche di prevenzione meccanica e fitosanitaria, monitoraggi delle piante non solo visivi e dell’insetto vettore (la sputacchina), campionamenti ed espianti in caso di ulivi infetti, nuovi strumenti per la individuazione precoce di nuovi focolai, considerato che non esiste ancora una cura per la batteriosi, sono l’unica soluzione per ridurre la velocità di avanzamento della infezione.

    “Nelle pratiche di prevenzione come le lavorazioni artificiali contro la sputacchina il vettore allo stadio giovanile, o le misure fitosanitarie contro l’insetto adulto, sono coinvolti – precisa Coldiretti Puglia – anche i comuni pugliesi e gli enti pubblici come Consorzi di Bonifica, Anas, Demanio, che devono pulire campi abbandonati, strade e cigli stradali pubblici e demaniali incolti e pieni dei famigerati sputi dell’insetto vettore sputacchina che inoculando la malattia è responsabile dell’avanzata della Xylella fastidiosa”. (ANSA)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    I prodotti antimafia e solidali del consorzio Oltre sbarcano a Bari “Agrilevante”

    I prodotti antimafia e solidali realizzati dalle cooperative sociali del consorzio Oltre la rete...
    Politica

    Bando Donato Monopoli, sostegno ai giovani imprenditori di Cerignola

    Con la pubblicazione del nuovo bando dedicato a Donato Monopoli, il Comune di Cerignola...
    Altri Sport

    Jacopo Bonavita campione regionale di boxe under 15 nella categoria 60kg

    La Cerignola sportiva continua a farsi valere, in praticamente tutte le discipline: è il...
    Provincia

    Giornata Mondiale della Menopausa, Open Day dell’Asl Fg il 18 ottobre

    In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, ASL Foggia organizza, sabato 18 ottobre, un...
    Cronaca

    Smantellata rete di ricettatori fra Barletta e Cerignola: sette misure cautelari | Video

    Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura di Trani, ha adottato un'ordinanza...
    Politica

    Registro imprese storiche a Cerignola, iscrizione entro il 15 novembre

    Per continuare a incoraggiare e premiare tutte le imprese locali di prolungata, continuativa e...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    I prodotti antimafia e solidali del consorzio Oltre sbarcano a Bari “Agrilevante”

    I prodotti antimafia e solidali realizzati dalle cooperative sociali del consorzio Oltre la rete...
    Politica

    Bando Donato Monopoli, sostegno ai giovani imprenditori di Cerignola

    Con la pubblicazione del nuovo bando dedicato a Donato Monopoli, il Comune di Cerignola...
    Altri Sport

    Jacopo Bonavita campione regionale di boxe under 15 nella categoria 60kg

    La Cerignola sportiva continua a farsi valere, in praticamente tutte le discipline: è il...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)