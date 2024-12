La zampata di Paolucci per chiudere al meglio il girone d’andata: il Cerignola sbanca Latina

Torna al successo il Cerignola, che porta a casa dal sud Pontino tre preziosi punti dopo un periodo opaco, in cui era maturata appena una vittoria nelle ultime sei giornate. E non è stato facile per gli uomini di mister Raffaele avere la meglio di un Latina che, seppur in difficoltà e con una classifica che lo vede invischiato in piena zona playout, ha dato filo da torcere agli ofantini. Audace in campo con il consueto 3-5-2, ma con tre novità di formazione rispetto al turno precedente con il Team Altamura: Martinelli torna in difesa in luogo dell’indisponibile Ligi assieme a Visentin, Russo fa il quinto a destra per il forfait di Coccia, mentre Tentardini agisce sulla corsia di sinistra, confermato Greco fra i pali. 4-2-3-1 invece per il Latina di Boscaglia, con Di Livio, Bocic e Improta ad agire alle spalle di Addessi. L’importanza dei punti in palio, per entrambe le squadre, dà vita ad un primo tempo contraddistinto da un tatticismo esasperato, che lascia ben poco spazio a vere occasioni da gol. La prima è dei padroni di casa con Di Livio che al 12’, dopo una percussione, lascia partire un sinistro dal limite dell’area che esce a lato di poco. Il Cerignola ha il pallino del gioco in mano senza tuttavia rendersi pericoloso, dato un Latina molto ben messo in campo e che attua un pressing che non consente agli avversari di ragionare molto. Il primo appunto sul taccuino da parte dei gialloblù giunge solo allo scadere, con una punizione di Salvemini che si spegne sul fondo.

Da inizio ripresa, il Cerignola tenta subito di alzare il ritmo. Al 47’ Paolucci, entrando in area avversaria dalla destra, impegna Zacchi a distendersi per metterla in angolo. È invece il 53’ quando Martinelli parte in percussione servendo in area Salvemini, ma sulla sua conclusione il portiere dei laziali si fa trovare pronto. La pressione gialloblu aumenta, fino a portare al vantaggio. Al minuto 63, Russo da sinistra lascia partire un traversone: Paolucci in area è bravissimo a crederci e, liberandosi della marcatura avversaria, controlla e insacca. L’ingresso di Ruggiero fornisce vivacità alla manovra della ‘cicogne’, che continuano a spingere per chiudere il match. Al 72’ Tascone spedisce di testa a lato di un soffio un delizioso cross dalla sinistra di Tentardini. Il pur volenteroso Latina manifesta quei problemi per cui non a caso è il peggior attacco del girone. L’unica occasione degna di nota per i pontini è un calcio di punizione di Ndoj al 74’, parato in due tempi da Greco. È piuttosto il Cerignola a creare i presupposti per la seconda marcatura, quando all’87’ Paolucci serve un invitante cross in area su cui però nessuno dei suoi compagni si fa trovare pronto. Fra una girandola di sostituzioni e un po’ di fisiologico nervosismo, la gara scivola via con il signor D’Eusanio che dopo quasi cinque minuti di recupero fischia la fine delle ostilità.

Con il cinismo della grande squadra l’Audace fa sua una vittoria importante, che le consente di arrivare al giro di boa a 34 punti, rispettivamente a 3 lunghezze dal Benevento capolista e una dal Monopoli. Dopo aver chiuso bene la prima metà del campionato, c’è da fare altrettanto con il 2024 il prossimo sabato, quando al ‘Monterisi’ arriverà la Juventus NextGen.

LATINA-AUDACE CERIGNOLA 0-1

Latina (4-2-3-1): Zacchi; Ercolano, Di Renzo (85’ Berman), Vona, Crecco; Cittadino, Ndoj; Di Livio (85’ Ciko), Bocic (85’ Riccardi), Improta; Addessi (90’ Di Giovannantonio). A disposizione: Cardinali, Basti, Marenco, Saccani, Segat, De Marchi, Scravaglieri. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Capomaggio, Martinelli; Russo, Tascone (92’ Sainz-Maza), Bianchini, Paolucci, Tentardini (84’ Romano); Jallow (62’ Ruggiero), Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Parigini, Faggioli, Velasquez, Lorusso, Iurilli, Gagliano, Carrozza, Di Dio. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Rete: 63’ Paolucci.

Ammoniti: Ndoj, Bocic (L).

Angoli: 2-5. Fuorigioco: 0-2. Recuperi: 0’ pt, 4’ st.

Arbitro: D’Eusanio (Faenza). Assistenti: Palla (Catania)-Singh (Macerata). Quarto ufficiale: Di Mario (Ciampino).