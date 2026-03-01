Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàLaboratori di educazione emotiva: la formula per la prevenzione targata Centro Studi...

    Laboratori di educazione emotiva: la formula per la prevenzione targata Centro Studi Teorema

    Il “Marconi” di Cerignola “Non è una scuola per bulli”

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Volge al termine, con l’evento programmato per il 3 Marzo prossimo il progetto di prevenzione e contrasto al bullismo cyberbullismo, “Non è una scuola per Bulli”, promosso per l’anno scolastico 2025/2026 dall’Ente di Formazione professionale Centro Studi Teorema. Presso l’Aula consiliare di Palazzo di Città, a Cerignola, a partire dalle ore 16.00, si terrà l’evento conclusivo di restituzione dei laboratori di educazione emotiva che hanno coinvolto oltre 300 alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola primaria “G. Marconi” di Cerignola, alla presenza delle famiglie dei giovani protagonisti, degli insegnanti coinvolti nell’iniziativa e della Dirigente scolastica Luisa Damato. Per l’occasione interverranno i docenti esperti del team “Teorema” che hanno condotto i laboratori, Antonella Chieti e Valentina Gneo per i percorsi di introspezione psicologica, Annarita Fiorenti e Marialuisa Tufariello per i laboratori pedagogico-educativi, e Francesco Ruocco, in qualità di esperto di cyberbullismo e componente dell’osservatorio pugliese in seno al Social Warning, Movimento Etico Digitale a diramazione internazionale.

    “La scuola rappresenta il primo presidio educativo nella prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, che negli ultimi anni si sta imponendo come una delle sfide educative più rilevanti per l’intera società”, commenta Roberta Fiorenti, referente dell’Ente di Formazione del comune ofantino. “L’accesso sempre più precoce ai dispositivi digitali e ai social network – aggiunge -, unito alla loro disponibilità costante, ha modificato profondamente le dinamiche relazionali tra bambini e adolescenti con conseguenze che possono essere contrastate, riconoscendo e gestendo tempestivamente le situazioni di prevaricazione, per promuovere una cultura del rispetto, dell’empatia e dell’inclusione”.

    Articolato in laboratori esperienziali, giochi di ruolo, circle time e attività creative, il progetto, avviato lo scorso gennaio, ha stimolato riflessioni spontanee nei piccoli alunni, invitati a drammatizzare situazioni tipiche di prevaricazione per riconoscere emozioni proprie e altrui, ideare cartelloni delle “parole gentili”. Nell’occasione dell’evento conclusivo, saranno presentati i lavori realizzati dagli alunni, coinvolgendo l’intera comunità scolastica in un momento di condivisione e celebrazione dei risultati raggiunti.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Cerignola battuto dalla Cavese, secondo stop esterno di fila per gli ofantini

    Un Cerignola incolore perde in casa della Cavese (2-0), le maggiori motivazioni di una...
    Calcio

    A Cava de’ Tirreni, l’Audace Cerignola può far partire la lunga volata playoff

    Nella 29^ giornata del girone C di serie C, partita in trasferta per l'Audace...
    Sport

    Pallavolo Cerignola ad un bivio, la Flv rende visita al Benevento

    Turno numero 17 in programma nel weekend per i campionati di serie B di...
    Cultura

    Sergio Assisi al ‘Roma Teatro’ di Cerignola con “Mi dimetto da uomo”

    Dopo il grande successo riscosso nei principali teatri italiani, Sergio Assisi arriva al Roma...
    Provincia

    “Workup” (Centri Impiego Bari, Bat e Foggia): disponibili 3000 posti di lavoro

    Anche in questo nuovo numero di WORKUP, il report bisettimanale promosso dai Centri per...
    Attualità

    Pista ciclabile, petizione popolare proposta dal Comitato a tutela dei Commercianti e Partite Iva

    Il Comitato a Tutela dei Commercianti e P.IVA comunica di aver deciso di intraprendere...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Cerignola battuto dalla Cavese, secondo stop esterno di fila per gli ofantini

    Un Cerignola incolore perde in casa della Cavese (2-0), le maggiori motivazioni di una...
    Calcio

    A Cava de’ Tirreni, l’Audace Cerignola può far partire la lunga volata playoff

    Nella 29^ giornata del girone C di serie C, partita in trasferta per l'Audace...
    Sport

    Pallavolo Cerignola ad un bivio, la Flv rende visita al Benevento

    Turno numero 17 in programma nel weekend per i campionati di serie B di...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)