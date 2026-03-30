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    L’aforisma conteporaneo in Italia: il cerignolano Giuseppe Grieco tra le nuove voci di punta

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
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    Il 19 marzo 2026, a Milano, presso la prestigiosa Biblioteca Nazionale Braidense, si è svolto il convegno “L’aforisma contemporaneo. Le nuove voci”, promosso dall’AIPLA (Associazione Italiana per l’aforisma). L’evento, introdotto e coordinato dagli aforisti milanesi Lidia Sella e Amedeo Ansaldi, ha riunito sei tra gli autori più interessanti del panorama contemporaneo, giovani dal punto di vista aforistico. Tra questi, l’avvocato cerignolano Giuseppe Grieco. Grieco, già vincitore dell’ultima edizione del Torino Sintesi (2024) e insignito di numerosi riconoscimenti nazionali – tra cui Poiesis (2025), Vivi la realtà dentro e fuori 2024 e 2025, Le figure del pensiero 2023) ha raccontato, attraverso i suoi aforismi, una personale e incisiva “microstoria” dell’uomo, indagando vizi, virtù e la costante ricerca di un senso della vita. Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il prof. Gino Ruozzi, docente di Letteratura italiana presso l’Università di Bologna, massimo studioso italiano del genere e curatore dei Meridiani Mondadori, autentica ”enciclopedia” dell’aforisma italiano degli ultimi due secoli. Il convegno ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, confermando interesse per un genere letterario antico, capace ancora oggi di interpretare con efficacia la complessità del presente.

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