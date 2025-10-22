L’aforista Giuseppe Grieco premiato nella manifestazione “Talenti a Torre Alemanna”

Domenica 19 ottobre, durante la 3° edizione di “Talenti a Torre Alemanna” (organizzato dall’Associazione “Fare Rete” col patrocinio del Comune ofantino), il pluripremiato aforista cerignolano Giuseppe Grieco è stato insignito della targa al merito per il suo talento aforistico. Introdotto dalla valida presentatrice Antonella Cappelli, che ha menzionato alcuni tra i suoi riconoscimenti (Torino in Sintesi 2024, Le figure del pensiero 2023, Poiesis 2024, Vivi la realtà dentro e fuori 2024 e 2025), l’autore pugliese ha parlato di un genere letterario antico quanto il mondo, unico ma spesso confuso e ingiustamente sottovalutato. Successivamente la presentatrice ha letto alcuni aforismi e paradossi di Grieco, trattanti vari temi, dal bene al male fino alle caratteristiche dell’animo umano; il pubblico si è mostrato partecipe, chiedendo delucidazioni, applaudendo, non è mancata qualche risata spontanea a riprova del sottile umorismo e della raffinata ironia aforistica. Durante l’evento sia Giovanni Lamanuzzi sia Antonella Rizzelli hanno presentato i loro libri, rispettivamente “Sotto il cielo” e “Un amore sotto le bombe”. Infine tra i premiati altre eccellenze cerignolane, il maestro di calligrafia Giuseppe Cormio, l’imprenditore agricolo Vito Merra, l’artista delle opere in miniatura Gerardo Ladogana.
