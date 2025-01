L’Amministrazione comunale di Cerignola ha celebrato la Giornata della Memoria con due eventi

In occasione del 27 gennaio, Giornata della Memoria, presso il Cinema Corso è stato proiettato il film documentario Liliana di Ruggero Gabbai, dedicato alla vita e alla testimonianza di Liliana Segre, figura simbolo della memoria dell’Olocausto e Senatrice a Vita. L’evento, promosso dal Comune di Cerignola su iniziativa dell’assessorato alla Cultura, è stato rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado della città. La proiezione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il “Roma Teatro Cinema E” ed ha coinvolto 535 studenti, permettendo loro di assistere gratuitamente alla proiezione, grazie ad un cofinanziamento del Comune. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di promuovere la conoscenza storica e sensibilizzare le giovani generazioni sulle atrocità dei campi di sterminio nazisti.

Prima della proiezione, la vicesindaca e assessora alla Cultura Maria Dibisceglia ha incontrato gli studenti presenti, sottolineando l’importanza della giornata: “Oggi è una giornata di fondamentale importanza, non solo per il suo valore storico, ma anche per il momento che stiamo vivendo. Non assisterete semplicemente a un film su Liliana Segre, ma avrete l’opportunità di comprendere ancora una volta quanto sia essenziale lo studio della storia, affinché tragedie come questa non si ripetano in futuro”, ha dichiarato Dibisceglia.

Parallelamente alla proiezione del documentario, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Pavoncelli” il Sindaco Francesco Bonito ha partecipato alla presentazione del volume dello storico locale Franco Conte, che ha offerto uno spaccato della realtà e del sacrificio del territorio cerignolano e di Capitanata negli anni più duri del conflitto, nell’ambito delle numerose iniziative organizzate dall’Istituto, guidato dal preside Paolo Saggese. Durante l’incontro, il Sindaco ha voluto ricordare il significato della Giornata della Memoria: “Oggi celebriamo la Giornata della Memoria, in ricordo della liberazione dei prigionieri di Auschwitz da parte dell’esercito sovietico. Voi siete le generazioni che guideranno la nostra nazione domani, e spetterà a voi fare in modo che orrori come questi non si ripetano mai più”. Il Primo Cittadino ha poi ringraziato il mondo della formazione e dell’educazione cittadina per il loro impegno nel mantenere viva la “fiamma della memoria”. A Cerignola sono stati molti, infatti, gli eventi organizzati dagli istituti scolastici, con particolare attenzione al racconto, spesso nascosto, dimenticato, del nostro territorio negli anni bui del nazifascismo.