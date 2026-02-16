Contattaci al 3286684015
    L’amore e il connubio con il cibo: l’iniziativa del Rotary per supportare un progetto in India

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il Rotary Club Cerignola e Reali Siti ha dedicato una intensa e partecipata serata al tema dell’amore, esplorandone le molteplici sfaccettature tra riflessione culturale, approfondimento psicologico e creatività culinaria. Ad aprire l’incontro è stato il presidente Matteo Falco, che nel suo intervento introduttivo ha guidato i presenti in un percorso di analisi e suggestione, soffermandosi sulle diverse declinazioni dell’amore: sentimento universale, forza generativa, ma anche dimensione irrazionale e talvolta “folle”, capace di spingere l’essere umano oltre i propri confini emotivi e razionali. Un concetto ampio e profondo, che ha offerto lo spunto per le relazioni successive.

    Tra le ospiti della serata, la dott.ssa Selena Brescia, dirigente psicologa Uoc di Npia Asl Bt, che ha approfondito il singolare e affascinante connubio tra amore e cibo. Nel suo intervento ha evidenziato come l’alimentazione non rappresenti soltanto un bisogno primario, ma anche un potente veicolo relazionale ed emotivo: il cibo come cura, come linguaggio affettivo, come memoria e condivisione, capace di rafforzare legami e costruire intimità. A rendere ancora più significativa l’esperienza è stata la presenza della chef Raffaella Carducci, che per l’occasione ha ideato e realizzato un dolce ispirato proprio al tema dell’amore. La creazione è stata proposta durante il momento conviviale, offrendo ai soci rotariani e agli ospiti un’esperienza sensoriale coerente con il filo conduttore della serata, in cui gusto ed emozione si sono intrecciati armoniosamente.

    L’evento si è concluso con una lotteria solidale, il cui ricavato contribuirà a sostenere il progetto “Ospedale in India”, finalizzato alla costruzione di una struttura sanitaria ad indirizzo materno-infantile nel villaggio di Thakkellapadu, nel Sud Est dell’India, nella regione dell’Andhra Pradesh. I premi in palio sono stati gentilmente donati da diverse realtà commerciali di Cerignola e della provincia di Foggia. Un’iniziativa che conferma ancora una volta l’impegno del Rotary Club Cerignola e Reali Siti nel coniugare momenti di approfondimento culturale e aggregazione con concreti progetti di solidarietà internazionale, nel segno dei valori rotariani di servizio e attenzione verso le comunità più fragili.

