    L’appello del vescovo su Gennaro Fiscarelli: «Chi sa qualcosa, parli!»

    Mons. Fabio Ciollaro si è soffermato sulla sofferenza della madre del ragazzo, durante le celebrazione della messa prima della partenza della Madonna di Ripalta verso il Santuario

    AttualitàEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Nella celebrazione eucaristica di questa mattina, prima del ritorno dell’Icona della Madonna di Ripalta nel Santuario diocesano, Mons. Fabio Ciollaro ha rivolto un appello a dare notizie sul destino di Gennaro Fiscarelli, il ragazzo cerignolano di cui non si hanno notizie da più di un anno. Il pastore di Cerignola-Ascoli Satriano, soffermandosi sul dolore della madre del giovane, invoca che qualcuno possa fornire messaggi sulla sua sorte e lenire la sofferenza della genitrice.

    Tra poco la Madonna uscirà da questo Duomo per ritornare al suo Santuario sull’Ofanto. La saluteremo con commozione e chi potrà la accompagnerà lungo il cammino. Siamo in tanti questa mattina. Il Duomo è gremito, come sempre in questa occasione. E allora, davanti alla Madonna, vorrei rivolgere un appello, e vi prego di diffonderlo, in modo tale che possa arrivare ai veri destinatari. C’è una mamma a Cerignola che sta piangendo perché il figlio è sparito da un anno. È la mamma di Gennaro Fiscarelli. Non sa se è vivo o è morto. Non avendo notizie da un anno, teme che sia stato ucciso per motivi che non sappiamo. Chiede di poter ritrovare almeno il suo corpo, chiede di avere almeno un luogo dove poterlo piangere. Chi sa qualcosa, aiuti questa mamma. Anche in forma anonima, faccia arrivare un messaggio a lei oppure alle forze dell’Ordine. A Cerignola siamo tutti devoti della Madonna di Ripalta. E la Madonna certamente vuole la conversione di chi percorre strade sbagliate. La Madonna, soprattutto, vuole che alla mamma di Gennaro sia dato almeno questo conforto.

