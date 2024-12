“Lapponia”, la commedia che smaschera le ipocrisie natalizie arriva al Roma Teatro di Cerignola

Finlandia, tanta neve e una domanda campale: Babbo Natale esiste? È da qui che prende il via “Lapponia”, commedia campione di incassi e di risate in Spagna e in Sud America, che approda al Roma Teatro di Cerignola il prossimo 26 dicembre alle 19.30 nella versione italiana adattata da Pino Tierno e diretta da Ferdinando Ceriani. Ad interpretarla saranno Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia e Sebastiano Gavasso. Lapponia è una commedia dallo humour corrosivo e graffiante che offrirà allo spettatore uno specchio deformante nel quale scoprirà qualcosa che lo riguarda molto da vicino. È il luogo dove le maschere cadono e le verità esplodono. Tra risate e riflessioni, una vacanza in famiglia si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia domestico, proprio quando sullo sfondo ci sono un paesaggio innevato, una famiglia riunita e i regali sotto l’albero. A innescare la tensione è una semplice affermazione di una bambina: “Babbo Natale non esiste!”. Una frase che provoca un’esplosione di riflessioni, frecciatine e verità scomode, mettendo a nudo le ipocrisie che caratterizzano il periodo natalizio.

“Il teatro è un potentissimo strumento di condivisione, introspezione e riflessione – dichiara Simona Sala, direttrice del Roma Teatro – e questo è lo spettacolo perfetto per meditare sulle maschere che tutti noi indossiamo, specialmente durante le festività e per esplorare con leggerezza le contraddizioni e le ipocrisie che ci riguardano”. Per tutte le info chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 12.30. I biglietti sono acquistabili anche su Ticketone e sul sito www.romateatrocinema.it