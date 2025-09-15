Contattaci al 3286684015
    L'arte di Giuseppe Amorese a New York dal 17 al 21 settembre

    L’arte di Giuseppe Amorese a New York dal 17 al 21 settembre

    Nel cuore di Manhattan, l'artista cerignolano presenterà nell'occasione esclusivamente sculture

    da Redazione
    Le opere dell’artista Giuseppe Amorese saranno esposte allo Starrett-Lehigh Building di New York in occasione della fiera internazionale d’arte contemporanea AAF NYC-Fall 2025. In questo nuovo evento Newyorkese, Giuseppe Amorese presenterà esclusivamente sculture, con particolare attenzione alla sua opera “Il Cuore”. La fiera internazionale d’arte contemporanea AAF NYC si svolgerà dal 17 al 21 Settembre 2025 in una nuova sede: lo storico edificio Starrett-Lehigh, nel cuore di Manhattan. La fiera ospiterà gallerie e artisti provenienti da tutto il mondo, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama internazionale e nello specifico di New York, nel quale Giuseppe Amorese con la sua arte, ancora una volta sarà uno dei protagonisti. L’artista sarà presentato dalla prestigiosa Galleria d’arte monogramma di Roma.

    Fiera internazionale d’arte contemporanea

    AAF NYC-Fall

    17-21 Settembre 2025

    Ingresso su invito o ticket

    Galleria monogramma-Roma

    Giuseppe Amorese

     www.giuseppeamorese.com

    Ultimora

    Sport

    La Provincia di Foggia patrocina la stagione sportiva della Tenute Manduano Pallavolo Cerignola

    È con grande orgoglio che la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola SSD ARL annuncia il...
    Calcio

    Serata nefasta per il Cerignola a Monopoli, arriva la prima sconfitta in campionato

    Arriva la prima sconfitta stagionale per l'Audace Cerignola, battuto al "Veneziani" 2-0 dal Monopoli:...
    Calcio

    Cerignola, ingaggiato dagli svincolati il difensore Andrea Gasbarro

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore...
    Attualità

    Asl Foggia, riparte la marcia del Mammomobile e del Papmobile: a Cerignola domani

    Mammomobile e Papmobile nuovamente in marcia per gli screening oncologici gratuiti in diversi comuni...
    Calcio

    A Monopoli il primo derby regionale della stagione per l’Audace Cerignola

    Nella quarta giornata del girone C di serie C, arriva il primo incrocio con...
    Evidenza

    Abbandono rifiuti, 81 sanzioni accertate da giugno a Cerignola grazie a fototrappole e Polizia Locale

    Da giugno ad oggi, grazie all’utilizzo delle fototrappole e al lavoro costante della Polizia...

