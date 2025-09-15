L’arte di Giuseppe Amorese a New York dal 17 al 21 settembre

Le opere dell’artista Giuseppe Amorese saranno esposte allo Starrett-Lehigh Building di New York in occasione della fiera internazionale d’arte contemporanea AAF NYC-Fall 2025. In questo nuovo evento Newyorkese, Giuseppe Amorese presenterà esclusivamente sculture, con particolare attenzione alla sua opera “Il Cuore”. La fiera internazionale d’arte contemporanea AAF NYC si svolgerà dal 17 al 21 Settembre 2025 in una nuova sede: lo storico edificio Starrett-Lehigh, nel cuore di Manhattan. La fiera ospiterà gallerie e artisti provenienti da tutto il mondo, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama internazionale e nello specifico di New York, nel quale Giuseppe Amorese con la sua arte, ancora una volta sarà uno dei protagonisti. L’artista sarà presentato dalla prestigiosa Galleria d’arte monogramma di Roma.

Fiera internazionale d’arte contemporanea

AAF NYC-Fall

17-21 Settembre 2025

Ingresso su invito o ticket

Galleria monogramma-Roma

Giuseppe Amorese

www.giuseppeamorese.com