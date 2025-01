L’arte di Valentina Savina Vurchio alla Collettiva Internazionale Itinerante “A sua altezza”

La pittura di Valentina Savina Vurchio ha arricchito con i suoi colori e le sue infinite sfumature la Collettiva itinerante a livello internazionale “A sua altezza”, una mostra pensata per i bambini e non solo. A Vicenza il 7 Gennaio si è conclusa l’ultima tappa, inaugurata nella giornata dedicata all’infanzia dopo le precedenti, una presso il Cà Foncello di Treviso e l’altra presso Villa dei Cedri Ex Opificio, Valdobbiadene. Quest’ultima esposizione dunque, si è svolta presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza. L’ideatore e curatore Mario Castellese, artista e fondatore dell’Associazione Culturale Art Emotions For Soul di Mussolente (VI), in collaborazione con la Direzione Medica 1 Azienda ULSS8 Berica, continua a progettare eventi culturali e artistici di alto livello toccando la sfera emozionale di ognuno. È stata una sfida per tanti artisti che si sono ispirati ai più grandi maestri della storia dell’arte aggiungendo nelle loro rappresentazioni degli elementi delle favole di Andersen, presente anche Pinocchio, una classica immagine ricorrente nel mondo dell’infanzia. Tutte le opere sono state posizionate all’altezza degli occhi dei bambini (a sua altezza), occhi che meritano attenzione, cura e anche un po’ di amore attraverso l’arte.

Ad accompagnare le preziose e creative rappresentazioni sono state allegate descrizioni con informazioni utili per far riconoscere e conoscere sia l’arte che l’artista. Un valore aggiunto per la collettività quindi, anche in luoghi e momenti, a volte poco piacevoli da vivere, ma che attraverso i colori possono essere alleggeriti nell’impatto emotivo. La bellezza espressiva unita alla ricerca personale di ogni artista si espande così sino ad approdare con immensa umanità, in un contesto insolito dove gli adulti hanno abbassato lo sguardo per ammirare le opere. È stato questo l’invito degli artisti ad osservare tutto da una nuova prospettiva. Nell’opera realizzata da Valentina Savina Vurchio intitolata “In un sogno…”, dipinta ad olio su tela, è presente un’atmosfera surreale tipica delle sue raffigurazioni, tra le velature dei delicati e poetici colori, emergono richiami a dipinti celebri come “Notte Stellata” di Vincent Van Gogh; la “Persistenza della memoria” di Salvador Dalì e le “Ninfee” di Claude Monet. Nella rappresentazione sono presenti protagonisti noti come: la bellissima Sirenetta, l’amabile Soldatino di Piombo in compagnia della sua graziosa ballerina, il Brutto Anatroccolo, che si trasforma in un meraviglioso cigno, e poi nell’angolo è evidenziato grazie al colore rosso il burattino di legno che fa sognare i fanciulli, il capriccioso e vivacissimo Pinocchio.

La pittura dell’artista Valentina Savina Vurchio, si è distinta durante le varie rassegne d’arte per tutto il 2024 e continua ad emergere perché ricca di contenuti. L’arte di questa giovane pittrice si è distinta anche nell’esposizione collettiva itinerante “La trascendenza nell’Arte. Angeli”, con l’opera “Sulle orme dell’Arcangelo Michele”, dal 6 al 14 aprile 2024 presso Villa Marini Rubelli, San Zenone degli Ezzelini (TV); dal 4 al 12 maggio 2024 a Mussolente, presso il Polo Culturale “Gian Paolo Negri” e in Sicilia, a Castelbuono dal 2 al 4 Agosto 2024 per l’evento “Italian Contemporary Art” con la collettiva a tema “Sguardi sull’acqua”. È stato selezionato successivamente anche il dipinto “Artistic puzzle in honor of Justice” per la Collettiva “Arti Con-Divise Giovani in Azione”, una mostra dedicata al valore della Legalità e delle Forze dell’Ordine che si è svolta nel mese di ottobre a Montepulciano (SI), in occasione dell’International Police Award Arts-Festival Premio, alla presenza di importanti personaggi del mondo della cultura. In occasione dell’apertura della Pinacoteca di Cerignola, la pittrice ha messo a disposizione della mostra una delle sue opere più stimate: “La sinfonia del mare”. È possibile ammirare la creazione nella sala mostre della Pinacoteca – all’interno del Palazzo Fornari – curata dall’Associazione Art&Fatti. I critici d’arte nelle recensioni definiscono la pittura di Valentina Savina Vurchio una poesia cromatica di prestigio.

La pittrice Valentina Savina Vurchio, in quest’ultimo periodo si è dedicata anche all’illustrazione, non dimentichiamo la realizzazione di creazioni con gli “Artisti per Dio”, del suo disegno a tema pubblicato sul manifesto per la Solennità di Maria Assunta in Cielo nella sua città e ad oggi la progettazione dell’elaborazione grafica per la copertina del libro “Pensieri su nuvole profonde”; si tratta di una raccolta poetica del Prof. Giuseppe Pugliese. L’autore con uno sguardo attento, ci incoraggia a rallentare, ad osservare la realtà con occhi nuovi e a riscoprire la magia della poesia. Martedì 14 gennaio è stato presentato il testo e si è potuta ammirare l’illustrazione originale in esposizione presso la Libreria Mondadori Point di Cerignola (FG).

