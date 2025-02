“L’ascesa della quarta mafia”, il procuratore Antonio Laronga ha presentato il suo libro a Cerignola

Per contrastare le mafie è imprescindibile parlarne. Parlarne ai giovani, parlarne con tutti, tenere sempre i riflettori accesi. È uno dei moniti lanciati da Antonio Laronga, procuratore aggiunto del Tribunale di Foggia, ospite della libreria ‘L’Albero dei Fichi’ a Cerignola. Nella serata di venerdì 31 gennaio, ha infatti avuto luogo la presentazione del suo ultimo libro, «L’ascesa della quarta mafia-Espansione e metamorfosi della criminalità foggiana», per Zolfo Editore. Non è la prima pubblicazione sul tema per l’autore, che nel 2021 ha riscosso un importante successo nelle librerie con «Quarta mafia-La criminalità organizzata foggiana nel racconto di un magistrato sul fronte» (PaperFirst). Laronga si occupa da ormai 25 anni di criminalità organizzata, avendo a che fare in prima linea con le mafie foggiane. Si usa il plurale perché nella nostra vasta Provincia se ne sono strutturate quattro, tutte riconosciute come tali da sentenze passate in giudicato: la mafia del Gargano, la mafia foggiana, la mafia di Cerignola e, di più recente scoperta, la mafia di San Severo.

Durante l’incontro, moderato dalla counselor Mattea Belpiede, il procuratore ha dialogato con un pubblico molto partecipe, illustrando come nel suo secondo libro si entri nei dettagli dell’evoluzione e dell’espansione di una mafia che spara molto meno, ma non per questo è meno pericolosa. È, anzi, la sua capacità di permeare l’economia e il potere – attraverso una rete di professionisti, faccendieri, imprenditori collusi e, talvolta, pubblici amministratori – a renderla di più difficile estirpazione. «Parliamo di una mafia che è stata molto sottovalutata almeno fino al 2017, l’anno della strage di San Marco in Lamis – spiega il procuratore Laronga a lanotiziaweb.it -. Prima di allora era considerata una mafia stracciona, primordiale, radicata esclusivamente nella provincia di Foggia e dedita quasi soltanto alla predazione violenta del territorio. Questo è sicuramente uno dei motivi che hanno indotto autorevoli fonti istituzionali a sottovalutare l’azione della quarta mafia. Negli ultimi anni, invece, non solo c’è stata una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni centrali, ma questa attenzione è stata stimolata anche da un cambio di passo da parte della criminalità foggiana. Mi riferisco in particolare all’abbinamento al metodo operativo tradizionale di uno nuovo, che vede l’infiltrazione dell’economia legale dei territori come uno dei suoi principali obiettivi. Poi ci sono le proiezioni in altre regioni del Paese, quelle del Centro come Molise, Abruzzo e Marche, e quelle settentrionali come Emilia Romagna e Lombardia. E non mancano proiezioni anche all’estero, in particolare in Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca e Portogallo».

Come detto, uno dei quattro rami di questa associazione criminale è costituito dalla mafia cerignolana. Un’organizzazione che ha scatenato una stagione sanguinosa che, a trent’anni dal processo Cartagine, ha ancora i suoi strascichi: «La mafia cerignolana è una delle meglio organizzate – illustra Laronga -. È meno visibile perché è particolarmente interessata ad entrare nel mondo degli affari. Ci sono ancora dei soggetti che furono giudicati e condannati nel processo Cartagine, perché ritenuti affiliati al clan Piarulli-Ferraro, e che tutt’oggi sono attivi nel mondo economico. Si tratta di una delle organizzazioni criminali più temibili». In conclusione, il procuratore Laronga lancia la sua esortazione, rivolta alla società civile, per un territorio capace di affrancarsi da questo male, in un futuro che non sia molto lontano. E non è necessario essere degli eroi: «Bisogna assolutamente che il mondo criminale venga tenuto lontano da quello di chi fa economia pulita. Sono due mondi che non devono intrecciarsi, che non devono dialogare tra di loro. Tenere lontani questi due ambiti può essere fatto anzitutto da chi non è mafioso, che è chiamato a stare lontano da progetti che apparentemente sono puliti, ma in realtà gestiti da organizzazioni criminali di tipo mafioso».

