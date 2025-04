L’Associazione Commercianti Cerignola augura buon lavoro al neoassessore Tonti

«Dopo il nostro recente appello, in cui sottolineavamo l’urgenza di nominare un assessore alle Attività Produttive, accogliamo con immensa felicità la nomina della Dottoressa Aurelia Tonti. Una figura di grande competenza e profonda conoscenza del mondo economico, che riteniamo particolarmente adatta ad affrontare le sfide complesse legate alla gestione e allo sviluppo del nostro territorio. Come Associazione Commercianti di Cerignola, esprimiamo sin da ora la nostra piena disponibilità a collaborare con l’Assessora in un percorso condiviso di rilancio e crescita del tessuto produttivo locale. In quest’ottica, abbiamo richiesto un incontro con l’Assessora Tonti per farle presente alcune proposte concrete da mettere in campo a sostegno delle attività economiche cittadine. A lei vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Siamo pronti a fare squadra per il bene della nostra comunità». Così Cesare Azzollino, presidente dell’Associazione Commercianti di Cerignola, rivolge in una nota stampa gli auguri di buon lavoro al neoassessore Aurelia Tonti.