L’Associazione Commercianti: «Domani abbassiamo le saracinesche, dobbiamo essere uniti!»

L’Associazione Commercianti di Cerignola invita tutti gli operatori commerciali a sostenere la manifestazione di domani contro il caro carburanti, promossa da agricoltori e autotrasportatori. Siamo consapevoli delle difficoltà che ogni attività affronta quotidianamente, tra caro energia, aumento dei costi e pressione fiscale sempre più pesante. Ma proprio per questo dobbiamo comprendere che si tratta di una battaglia comune, che riguarda il futuro delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Chiediamo a tutti i commercianti un ultimo sacrificio: abbassare le saracinesche e partecipare alla manifestazione almeno fino alle ore 17:00, sostenendo concretamente chi si sta assumendo la responsabilità di portare avanti questa protesta. Non possiamo lamentarci ogni giorno e poi restare a guardare quando arriva il momento di far sentire la nostra voce. Domani ritroviamoci alle ore 9:00 in piazza Duomo. È il momento di dimostrare che Cerignola sa essere unita. Una saracinesca abbassata per qualche ora è un sacrificio. Restare divisi rischia di costarci molto di più.