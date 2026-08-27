L’Audace Cerignola a caccia di conferme in casa della Cavese, nella prima trasferta stagionale

Prima trasferta stagionale per l’Audace Cerignola, che domani sera sarà ospite della Cavese, nel secondo turno del girone C di serie C. I ragazzi di Raimondo Catalano hanno esordito in campionato battendo 3-1 il Cosenza sabato scorso, attraverso una bella prestazione e con un finale decisamente in crescendo: buonissime le sensazioni suscitate, una partita vinta anche grazie agli innesti operati dal tecnico nella ripresa. Gli ingressi di D’Orazio e Vinciguerra sono stati decisivi, il primo con due assist e il secondo con la firma sulla rete che ha chiuso i conti. Si tratterà di un test per confermare quanto di buono fatto vedere nell’uscita inaugurale, anche perché sarà la prima di due trasferte consecutive: nonostante siano ancora le battute preliminari e notevoli le modifiche operate nell’organico, l’Audace sembra avere già acquisito una certa fisionomia, all’insegna di quello spirito battagliero che contraddistingue la squadra ormai da diverse annate. Certo, non va dimenticato inoltre di trovarsi nell’ultima settimana della finestra estiva di mercato e che alcune cose ancora possono cambiare: c’è da completare l’organico e nello stesso tempo si vuole resistere all’assalto del Perugia su Gambale, il tema che sta dominando l’attenzione nelle ultime ore. Per la dirigenza gialloblù non muta la filosofia, a fronte di una offerta congrua e irrinunciabile, il calciatore sarebbe anche sacrificabile, seppur resti poco tempo per cercarne un adeguato sostituto.

Nonostante le sirene umbre, il bomber delle ‘cicogne’ dovrebbe essere al suo posto, a guidare l’attacco: non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti di formazione, a meno che il mister barese non punti sin dal 1′ a giocarsi una carta proprio fra D’Orazio e Vinciguerra, o persino entrambi. In difesa ancora fuori dai giochi Martinelli, va verso la conferma il trio composto da Cocorocchio-Gasbarro-Sena, quest’ultimo reduce dal primo centro fra i professionisti.

Al terzo anno consecutivo in terza serie, per la Cavese non cambia l’obiettivo: innanzitutto salvezza da ottenere mettendo in mostra elementi giovani e di prospettiva. La panchina è passata da Prosperi a Cristiano Masitto, due sconfitte sinora registrate dai blufoncè, una dal Campobasso in coppa Italia e venerdì scorso in casa del Bari, in una prestazione comunque positiva e con dei pericoli sventati dal portiere biancorosso. Sul mercato, gli arrivi più di esperienza hanno riguardato il difensore Mannucci, il mediano Esposito e l’attaccante Alberti, per una età media generale nella rosa di appena 23,8 anni. Nel debutto davanti ai propri tifosi, i metelliani avranno la missione di cominciare a muovere la classifica, servendosi di alcuni giocatori di comprovata esperienza come Cionek, Fella ed Awua. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-1-1, con Orlando alle spalle di Alberti in prima linea.

L’ultimo precedente in terra campana è datato 28 febbraio di quest’anno: la Cavese si impose col punteggio di 2-0. Calcio d’inizio allo stadio “Simonetta Lamberti” alle ore 21, con la direzione arbitrale affidata al sig. Dini, della sezione di Città di Castello.