L’Audace Cerignola a Latina vuole consolidare il momento positivo

Nel quadro della 16^ giornata del girone C di serie C, trasferta a Latina per l’Audace Cerignola, con l’ambizione di continuare il momento positivo in campionato. I ragazzi di Vincenzo Maiuri mercoledì pomeriggio sono stati eliminati negli ottavi di finale della coppa Italia di categoria, uscendo battuti 4-2 dal “Viviani” di Potenza. Adesso ogni preoccupazione va al torneo principale, in cui l’Audace vanta una serie aperta di tre vittorie consecutive, di cui due di fila in trasferta che hanno appunto inaugurato il filotto. La posizione in classifica al momento è più consona ad aspettative e al valore della squadra ofantina, ma ovviamente non ci si vuole accontentare, provando a spingere il più possibile sull’acceleratore da qui sino al termine della prima metà del percorso. L’impegno di domani dev’essere affrontato sulla falsariga dei precedenti: le ‘cicogne’ avranno bisogno della massima attenzione su ogni dettaglio, ritrovando atteggiamento e determinazione forse mancati nel secondo tempo del match di tre giorni fa. Essenziale anche ritrovare la solidità difensiva delle più recenti uscite (solo un gol al passivo in 270′), primo tassello per essere incisivi anche in fase offensiva. «La partita col Potenza spero ci sia servita – ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa – per ricordarsi di non cadere nuovamente negli errori precedenti. Ci riproponiamo nel modo giusto, sapendo di affrontare un match tosto e una squadra altrettanto insidiosa. Dovremo essere bravi ad impiegare umiltà e spirito da team di bassa classifica, quei fattori che ci hanno permesso di risalire nelle ultime settimane».

Effettuato un deciso turnover nell’appuntamento di coppa, Maiuri ritroverà la formazione tipo che tanto bene ha fatto ultimamente: spazio dunque a Gambale punto di riferimento avanzato, con una mediana compatta a suo sostegno, sfruttando la velocità sugli esterni. Capitan Martinelli perno inamovibile della retroguardia, sempre Iliev fra i pali e ancora positivo anche a Potenza, malgrado il pesante passivo subito. Ancora indisponibile Greco, cui si aggiunge Cuppone per il problema ad una spalla subito nel match contro i rossoblù.

É in piena zona playout il Latina, sedicesimo posto con 14 punti ed uno score complessivo di tre vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Il periodo attuale dei pontini non si può certo definire roseo: tre stop consecutivi ed una assenza dal bottino pieno che dura dal 3 novembre, quando i laziali prevalsero 1-0 sul Benevento. Tant’è che pare in bilico la permanenza sulla panchina di Alessandro Bruno (artefice della salvezza nel finale della scorsa annata), il quale si gioca parecchio a seconda del risultato che emergerà dal confronto. In sede di mercato, gli acquisti più rilevanti sono stati: il portiere Mastrantonio; i difensori Parodi, Dutu e Pace; i centrocampisti De Ciancio ed Hergheligiu; gli attaccanti Parigi, Pannitteri e Gagliano, quest’ultimo ex della sfida. I nerazzurri hanno però passato il turno in coppa ai rigori sull’Arezzo grazie al centrocampista Porro, portiere improvvisato per il rosso al compagno di squadra nel finale di partita. Squalificato De Ciancio, il Latina si schiererà con il 3-5-2: l’attacco è il secondo meno prolifico con appena nove reti realizzate (Parigi il miglior marcatore con due centri), bene invece la difesa, con 18 gol subiti.

Nell’ultimo precedente, disputato il 16 dicembre 2024, vittoria del Cerignola per 0-1 con la firma di Paolucci. Calcio d’inizio allo stadio “Domenico Francioni” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Ursini, della sezione di Pescara.