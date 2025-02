L’Audace Cerignola capolista riceve una Turris rimaneggiata e in pesante difficoltà

É quasi un testacoda quello in programma fra Audace Cerignola e Turris, nell’ambito della 26^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele lunedì hanno espugnato di misura il “Pinto” di Caserta, al termine di un match sostanzialmente dominato e che, seppur con i due brividi finali, ha fatto scaturire un esito corretto per quanto visto in campo. La prodezza di Achik è valsa il quinto successo esterno consecutivo, con il dodicesimo risultato utile: numeri eloquenti che hanno portato i gialloblù in vetta solitaria, con tre punti di margine sul Monopoli. Da qui a fine marzo, si entra in una fase di campionato se non decisiva, quantomeno assai rilevante: l’Audace guarda solo relativamente la classifica perché c’è la consapevolezza di dover continuare a spingere e che la strada sia ancora lunga. L’impegno di domani sulla carta pare abbordabile, c’è soprattutto da evitare la trappola di pensare che il match sia già vinto in partenza, perché bisognerà mettere in campo forse ancor più concentrazione e determinazione del solito. Attitudine e mentalità però sono dalle parte degli ofantini, difficilmente infatti si incorrerà in questo rischio, poiché è ben nota la valenza della posta in palio per cui si concorre. «Sulla carta siamo strafavoriti, ma hai tutto da perdere se non ottieni la vittoria. Quindi abbiamo preparato la gara come tutte le altre – ha detto il tecnico in conferenza stampa – e ho chiesto ai ragazzi maggiore concentrazione del solito, possono essere partite che possono crearti problemi. Ho analizzato le ultime uscite dei corallini e bisogna essere molto attenti, in questo momento in cui abbiamo grande autostima voglio un approccio come se ci fosse di fronte una squadra di vertice, dimenticandoci i problemi altrui».

Non sarà della gara Capomaggio, squalificato per aver collezionato il quinto cartellino giallo stagionale: di contro, scontato il suo turno di stop, rientrerà Paolucci. Il tecnico siciliano non prende alla leggera l’appuntamento e, dunque, si affiderà alla migliore formazione possibile per indirizzare concretamente fin da subito l’andamento. Come la sfida contro la Casertana ha insegnato però, ampie e di ottimo livello sono anche le opzioni utilizzabili a gara in corso, un fattore non di secondo piano nella lotta al vertice.

Per la Turris è una annata decisamente tribolata, costellata di vicissitudini societarie e col fardello di una pesante penalizzazione, che conta attualmente undici punti in meno: in graduatoria ne sono 6, mentre sul campo ne sono stati conquistati 17. L’incertezza generale si è acuita soprattutto nel corso del mercato invernale, svuotando praticamente del tutto l’organico dei corallini: sono rimasti solo pochi calciatori esperti, fra cui capitan Giannone o Trotta, per il resto tanti giovani reclutati dalla Primavera o dal settore giovanile. In panchina siede Andrea Juliano, due gli squalificati per i campani, Ndiaye e Castellano. Dieci sconfitte nelle ultime undici giornate il biglietto da visita di un team che fra l’altro lunedì 17 scoprirà qualcosa in più sul suo futuro (se sarà altra penalità o estromissione), giorno di scadenza per pagamenti e corresponsione di contributi ai giocatori.

Nell’ultimo precedente, il 30 marzo 2024, l’incontro terminò sullo 0-0. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Cerbasi, della sezione di Arezzo.