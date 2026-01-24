L’Audace Cerignola contro il Monopoli, per un altro sorpasso da conseguire fra le mura amiche

La giornata numero 23 del girone C di serie C assegna all’Audace Cerignola un derby con valenza playoff, con avversario il Monopoli. I ragazzi di Vincenzo Maiuri, domenica scorsa, hanno prevalso di misura a Siracusa grazie al centro dal dischetto di Gambale. Estremamente concreti, grazie anche ai super interventi di Iliev e al prodigioso salvataggio sulla linea di Todisco, i gialloblù hanno dato seguito al momento decisamente proficuo sotto l’aspetto dei risultati. É cambiata indubbiamente l’aria in casa Audace, perché in due mesi e mezzo la risalita dal terzultimo posto è stata continua e inesorabile: cresce anche la maturità e la voglia di battagliare del gruppo, che mantiene la salvezza quale stella polare ma al contempo evidenzia la sua ambizione. Tutto ciò nonostante le eccellenti partenze in attacco di Cuppone ed Emmausso, segno che qualità ed unione dei gialloblù sono giunti ad un livello assai alto, fattori evidenti anche in alcuni contributi apparsi sui social. Domani la possibilità di superare i diretti avversari in classifica, con un “Monterisi” chiamato a rispondere alla chiamata del presidente Grieco e al prezzo popolare adottato per assistere alla gara. Un entusiasmo da alimentare, come faranno anche gli Ultras 1984, i quali hanno indetto un raduno in piazza Duomo per le 19, da cui ci si muoverà in direzione stadio al suono di cori, sventolando bandiere e sciarpe.

Scontata la squalifica, Paolucci riprenderà il suo posto in mediana: Vitale dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, mentre il resto delle scelte sarà assolutamente immutato, con D’Orazio a sostegno di Gambale in prima linea e Cretella nel doppio ruolo di impostazione e interdizione. Il tecnico milanese osserverà i suoi dalla tribuna, in conseguenza dell’espulsione comminatagli contro gli aretusei, ma non ha mancato di presentare il match in conferenza stampa. «Arriviamo bene alla partita su tutti i fronti, eppure non dobbiamo cadere nel tranello di presentarci senza determinazione e convinzione. Dobbiamo saper leggere i vari momenti, vincendo potrebbero aprirsi scenari impensabili fino a poco tempo fa».

Con 33 punti collezionati ed un bilancio complessivo di nove vittorie, sei pareggi e sette sconfitte, il Monopoli occupa la sesta piazza. Lo stop subito in rimonta ed in extremis dal Catania nel precedente turno ha interrotto una serie di tre affermazioni di fila. Biancoverdi particolarmente attivi in questa finestra di mercato invernale, con gli arrivi fra gli altri di: Manzi e Bove in difesa, Bagatti a centrocampo e dell’ala Vinciguerra. Anche in uscita parecchi i movimenti, con le partenze ad esempio di Viteritti, Volpe o la discesa in D di elementi quali Bizzotto e Falzerano. Così come gli ofantini, i baresi hanno raccolto più punti in trasferta che sul campo amico (17), mentre è in esatto equilibrio il saldo fra gol realizzati e subiti (26). Fall e Tirelli i migliori marcatori, entrambi a quota sei centri: Colombo schiererà i suoi con il 3-5-2, dove allo stesso Fall dovrebbe accompagnarsi nel reparto avanzato Longo.

Nell’ultimo precedente, disputato il 30 marzo 2025, vittoria delle ‘cicogne’ 1-0 con la firma in zona Cesarini di Cuppone. Calcio d’inizio alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mastrodomenico, della sezione di Matera, alla seconda presenza stagionale con l’Audace, dopo il 2-4 con l’Atalanta Under 23.