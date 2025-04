L’Audace Cerignola di scena in casa di una Cavese in lotta per i playoff

Quartultima giornata della regular season nel girone C di serie C, per l’Audace Cerignola in programma la trasferta sul campo della Cavese. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno piegato in extremis il Monopoli, un successo che ha permesso di continuare a tenere il passo della capolista Avellino. Decisivo Gigi Cuppone, tornato al gol esattamente a sette mesi di distanza dall’ultima volta e dopo essersi ripreso quasi a tempo di record dall’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, occorsogli nel settembre scorso. Ora una nuova tappa molto importante nel duello che mette in palio la promozione diretta in serie B: l’Audace continua il suo percorso e ribadisce l’intenzione di non mollare la presa, riuscendo a prevalere come accaduto con i baresi, in gare sporche e assai equilibrate. Così saranno infatti le sfide che porteranno alla conclusione del torneo: i punti peseranno considerevolmente, alcune squadre hanno ancora obiettivi da raggiungere e servirà restare concentrati senza diventare preda di pressioni o nervosismi. «Ora più che mai ritengo conti l’aspetto mentale, sappiamo che restano quattro partite da giocare e dobbiamo cercare a prescindere da tutto di interpretare nella giusta maniera gli incontri – ha detto il mister dei gialloblù nella presentazione del match -. C’è da dare tutto quanto e forse anche più, per duellare fino alla fine per la vittoria di questo campionato».

Assenti per squalifica Salvemini e Bianchini, così come Martinelli a causa di un affaticamento muscolare: da valutare altre situazioni come ad esempio Romano, con il tecnico siciliano che scioglierà i dubbi prendendosi fino all’ultimo istante utile. In difesa dovrebbe esserci Gonnelli e forse il recuperato Ligi, in mediana tornerà Tascone (che in settimana è diventato papà, con la nascita del primogenito), mentre in attacco ballottaggio fra D’Andrea e Cuppone per affiancare Achik, con possibile staffetta durante la gara.

La Cavese ha raggiunto l’obiettivo della salvezza, però può considerarsi pienamente in lizza per un posto nei playoff: in classifica è decimo posto con 38 punti ed un bilancio complessivo di nove vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte. Mai realmente coinvolti nella lotta per non retrocedere, i metelliani nel mercato invernale hanno acquisito fra gli altri il centrocampista Sannipoli e l’attaccante Verde (uno degli ex dell’incontro), mentre a febbraio è stato ingaggiato lo svincolato Chiricò. Reduci dal turno di riposo, i campani nell’ultima uscita hanno sconfitto 2-1 il Trapani fra le mura amiche, in cui hanno conquistato 23 dei 38 punti totalizzati. Il migliore marcatore è Fella con dieci centri, una delle due frecce d’attacco nel 3-4-3 utilizzato come modulo. Fuori per squalifica proprio Maiuri e il difensore Piana, per l’occasione la società ha indetto la “giornata blufoncè”.

L’ultimo precedente in terra salernitana risale alla serie D 2017/18: l’11 febbraio 2018 finì 1-2 per il Cerignola, con le reti ofantine siglate da Morra e Longo. Calcio d’inizio allo stadio “Simonetta Lamberti” alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Zago, della sezione di Conegliano. Trasferta vietata ai tifosi delle ‘cicogne’, per la quarta volta nei sei più recenti appuntamenti esterni: fermo restando il rispetto per le autorità preposte a tali decisioni, così facendo si rischia di far scemare la passione e l’amore verso il calcio e i propri colori.