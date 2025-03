L’Audace Cerignola fa suo il derby di Capitanata, primato ancora in pugno per i gialloblù

Ancora una volta non ci si è annoiati quando al ‘Domenico Monterisi’ va in scena il sentito derby di Capitanata fra Cerignola e Foggia. Al termine di una sfida avvincente, dove non sono mancati goal e occasioni da una parte e dell’altra, l’Audace porta a casa tre punti che assumono un’importanza da non sottostimare, considerando soprattutto quanto accaduto fuori dal campo nel pomeriggio di oggi. Sono tre le novità nel consueto 3-5-2 schierato da Raffaele rispetto a Picerno: Russo rileva Coccia sulla corsia destra, mentre Achik torna dall’inizio affiancando in avanti Salvemini. Risponde con un 4-3-3 il Foggia di Luciano Zauri, con Emmausso, Touho e Zunno ad interscambiarsi nel tridente offensivo.

Primi minuti di studio, con il primo sussulto che giunge al quarto d’ora esatto: Capomaggio conclude da fuori area scaldando i guanti di De Lucia, che si rifugia in angolo, dal quale l’Audace sblocca la gara. Achik dalla bandierina pesca Visentin che, indisturbato nell’area piccola, insacca al volo proprio sotto il settore più caldo del tifo di casa. Il Cerignola mantiene il pallino del gioco, con un Foggia che tuttavia pare tener bene il campo. Ci prova ancora Capomaggio, un minuto prima della mezz’ora, sempre da fuori: anche stavolta De Lucia si distende e respinge. Quando le ‘cicogne’ sembrano tenere salde le redini del match, arriva il fulmine a ciel sereno. Partendo da una posizione molto dubbia, il Tascone rossonero (Simone) approfitta di un clamoroso pasticcio fra Greco e Romano e sigla il beffardo goal del pari. Cerignola che accusa il colpo, ed è ancora Simone Tascone a seminare il panico in area chiamando due volte in causa Greco nel giro di una manciata di secondi. Il primo tempo si chiude con i ‘satanelli’ che fanno correre un altro brivido sulla schiena del ‘Monterisi’: Touho scatta sulla sinistra servendo al centro Emmausso, con quest’ultimo che conclude dal limite dell’area facendo la barba al palo destro della porta.

Il tecnico Raffaele cerca di dare la scossa con due cambi all’intervallo: Ligi e Sainz-Maza per Romano e Bianchini. L’Audace si proietta subito in avanti, con Salvemini che in area non approfitta di una sponda di Martinelli su calcio di punizione di Achik. Risponde il Foggia con Emmausso, che al 47’ la mette a lato non di molto, con un diagonale d’esterno. Sono i padroni però di casa ad insistere, ritrovando il vantaggio come successo nella prima frazione. Al 52’, ancora sugli sviluppi di un corner e di nuovo con un difensore: è il neoentrato Ligi a insaccare di destro. La reazione ospite è tutta in una conclusione dalla distanza di Touho respinta da Greco (62’). Achik al 65’ vince un duello in velocità con Dutu, ma dal versante destro dell’aria di rigore calcia alto sulla traversa. È tuttavia il preludio al tris, che arriva al minuto 69. Coccia da destra pennella in area per Salvemini, che di esterno destro al volo fa 15 reti in campionato e soprattutto 3-1 per l’Audace. Risultato che però dura poco, col Foggia che al 74’ accorcia le distanze con Silvestro, che mette dentro su assist di un Emmausso, a cui la retroguardia gialloblù ha concesso un po’ troppa libertà. L’Audace stavolta non perde il bandolo della matassa, controllando la partita fino al triplice fischio del signor De Angeli.

Il Cerignola fa suo il quarto derby di Capitanata consecutivo giocato al ‘Monterisi’, e soprattutto mantiene il primato in graduatoria salendo a quota 58 punti. L’ufficialità dell’esclusione della Turris dal torneo, che ha ridisegnato ancora la classifica, e il contemporaneo successo dell’Avellino sul Trapani non hanno scalfito la determinazione di Capomaggio e compagni. Il testa a testa con gli irpini prosegue, la prossima tappa è prevista domenica prossima sul campo di un’altra blasonata di questo campionato: l’“Ezio Scida” di Crotone.

AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA 3-2

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Romano (46’ Ligi), Martinelli, Visentin; Russo (93’ Nicolao), Tascone M., Capomaggio, Bianchini (46’ Sainz-Maza), Volpe (55’ Coccia); Achik (80’ McJannet), Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Ligi, Santarcangelo, D’Andrea, Velasquez, Gonnelli, Cuppone, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Foggia (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Parodi (65’ Orlando), Dutu, Salines; Da Riva, Tascone S. (86’ Brugognone), Gala (65’ Kiyine); Emmausso, Touho, Zunno. A disposizione: Perina, De Simone, Felicioli, Danzi, Marzupio, Pazienza. Allenatore: Luciano Zauri.

Reti: Visentin (AC) al 16’, Tascone S. (F) al 32’, Ligi (AC) al 52’, Salvemini (AC) al 69’, Silvestro al 74’ (F).

Corner: 7-2.

Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Ammoniti: Dutu (F), Achik (C), Martinelli (C), Silvestro (F), Da Riva (F), Parodi (F).

Arbitro: De Angeli (Milano).