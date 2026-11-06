L’Audace Cerignola in trasferta contro la Scafatese per difendere il podio in classifica

Viaggio in Campania per l’Audace Cerignola, nella 13^ giornata del girone C di serie C: domani in calendario la visita alla Scafatese. I ragazzi di Raimondo Catalano sabato scorso hanno piegato di misura il Catania, conquistando un prestigiosissimo successo ma non solo, insediandosi al terzo posto in classifica. La marcatura di Boccadamo ha deciso una sfida che i gialloblù hanno meritato di vincere, per la determinazione esibita e per le maggiori occasioni create rispetto agli etnei, che pure erano in un ottimo momento di forma. Un avvio di stagione decisamente straordinario per un Audace che non risente delle numerose modifiche nell’organico operate in estate, anzi: il progetto è ripartito con ulteriore slancio e motivazione, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche alcuni dati statistici avvalorano il percorso degli ofantini, che primeggiano persino fra tutte le 60 squadre di terza serie: primo posto per reti realizzate da calci da fermo (10), terzo rispettivamente per gare con porta inviolata (6), contrasti vinti a partita (18,7) e grandi opportunità da gol (49). C’è tutto per alimentare un grande entusiasmo, ma non c’è spazio per voli pindarici: la soddisfazione è evidente, si preferisce però mantenere i piedi ben saldi a terra, perché non è nemmeno trascorso un terzo del cammino. Ora un appuntamento importante, non solo per mantenere una elevata andatura, pure per migliorare un rendimento lontano da casa meno proficuo. «Incontriamo una squadra che non ha nulla della neopromossa – ha avvertito mister Catalano – perché hanno potenzialità per fare un’ottima stagione. Non è un caso si trovino a soli due punti da noi, la partita che ci attende sarà davvero complicata. Dovremo dare il massimo, abbiamo recuperato alcuni elementi e stiamo lavorando per il rientro di altri, le valutazioni finali a poche ore dalla sfida».

Probabilmente il tecnico barese riproporrà lo stesso undici iniziale visto col Catania, anche se non ha escluso la possibilità che Martinelli e Sena siano titolari: ad ogni modo, Gambale sarà il solito attaccante di riferimento, sulle corsie esterne conferme per Boccadamo e Volpe, Moreso al fianco di Cretella in mediana.

La Scafatese è tornata nel calcio professionistico a sedici anni dall’ultima volta, grazie ad una scorsa stagione trionfale: vittoria nel girone G di serie D, cui è stato abbinato il titolo di campione d’Italia di categoria. Di tutto rispetto il ruolino di marcia sinora dei campani, ottavi con 18 punti e con un bilancio complessivo di quattro vittorie, sei pareggi e appena due sconfitte (le stesse del Bari, con cui ha pareggiato al “San Nicola” la scorsa settimana). Una società ambiziosa quella salernitana, che alla seconda giornata ha esonerato il tecnico Ferraro, promuovendo dalla Primavera Michele Facciolo. Sul mercato, molteplici gli innesti e di valore: si va dai portieri Forte e Lamberti ai difensori Bacchetti, Manzi e Ferrara; dai centrocampisti Brunet, Toscano e Proia per finire agli attaccanti Longo ed Emmausso, grande ex dell’incontro. In più, calciatori sempre temibili come Volpicelli e Molinaro, affrontati dalle ‘cicogne’ fra i dilettanti. I ‘canarini’ hanno perso solo in una delle ultime dieci giornate, ed hanno praticamente un rendimento equivalente fra casa e trasferta. Emmausso con quattro centri il miglior marcatore, con una Scafatese che si disporrà con il 4-2-3-1 e Volpicelli riferimento offensivo.

Le due formazioni, si ritrovano faccia a faccia dopo oltre trent’anni, dalla serie D 1994/95. Calcio d’inizio allo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Sacchi, della sezione di Macerata.