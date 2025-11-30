L’Audace Cerignola ingrana la quarta: vittoria anche a Latina e decimo posto

L’Audace Cerignola espugna anche il “Francioni” di Latina, nerazzurri battuti 0-2 con due rigori realizzati da Gambale ed Emmausso: quarta vittoria consecutiva, terza di fila in trasferta per continuare il momento decisamente positivo. Maiuri rilancia integralmente la formazione che di recente ha offerto più garanzie: Gambale è il riferimento offensivo, Martinelli di nuovo a dirigere la difesa, Iliev fra i pali. Bruno, nel suo 3-5-2, mette Mastrantonio in porta e Pace sulla corsia destra in mediana, Pellitteri rileva lo squalificato De Ciancio in mediana, di punta ci sono Di Giovannantonio e Parigi. Primo quarto d’ora del match senza sussulti, con gli ofantini a prevalere sul palleggio mentre i padroni di casa attendono. Al 18′ Riccardi dalla distanza va a segno, sulla traiettoria però c’è Parigi, ritenuto in posizione di fuorigioco attiva davanti ad Iliev e dunque gol annullato. Porro poco più tardi spedisce alto da ottima posizione, su invito dalla destra di Marenco. Il tiro di Riccardi conferma una fase migliore per i laziali, pian piano però l’Audace riprende campo e si fa decisamente minaccioso. Minuto 33 con doppia e grossa occasione: Mastrantonio in uscita ferma Gambale, nel prosieguo D’Orazio viene murato da Marenco. Al 39′ Paolucci cerca la sponda di Gambale per D’Orazio, braccio largo di Calabrese ad intercettare la sfera e l’arbitro indica il dischetto. La trasformazione di Gambale è impeccabile (41′), spiazzato Mastrantonio per il quarto centro in campionato dell’attaccante. Arriva così l’intervallo, con gli ospiti in vantaggio.

I primi cenni della ripresa riguardano l’inaugurazione della girandola dei cambi: fra i pontini dentro l’ex Gagliano, Cocorocchio rileva Todisco fra le ‘cicogne’. Proprio il neoentrato è salvifico su una veloce ripartenza locale, circostanza nella quale la difesa si era fatta cogliere un po’ di sorpresa al 58′. Il Latina prova ad aumentare i giri del motore, ma in contropiede i gialloblù sciupano una corposa opportunità: Paolucci si invola a tu per tu col portiere, il subentrato Scravaglieri tiene a galla i suoi, con una rimonta disperata a concedere solo il corner (63′). Entra Emmausso al posto di D’Orazio, il match permane equilibrato nonostante l’assenza di importanti sortite avanzate. Nel finale, escono Gambale e Paolucci, con gli innesti di Ruggiero e Moreso: all’88’, Emmausso serve Cretella, il destro è contrato in corner da Hergheligiu. Mastrantonio para sul centrocampista spagnolo al 92′, rifugiandosi in angolo: al 94′ invece, Russo viene steso in area da Parodi ed è ancora penalty per gli ofantini. Emmausso non sbaglia, fa sei centri in campionato e scrive la parola fine sulla contesa.

Il Cerignola scala ancora la graduatoria e si accomoda al decimo posto con 22 punti, confermandosi in ascesa e con una mentalità operaia e proficua. Domenica prossima, al “Monterisi” arriverà la Casertana, fra le compagini più in forma del torneo.

LATINA-AUDACE CERIGNOLA 0-2

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese (83’ Fasan); Porro (83’ Pannitteri), Riccardi (77’ Quieto), Hergheligiu, Pellitteri (53’ Scravaglieri), Pace; Di Giovannantonio (53’ Gagliano), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Ercolano, Ekuban, Catasus, Dutu, Farneti, Vona, Regonesi, De Marchi. Allenatore: Alessandro Bruno.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Iliev; Todisco (54’ Cocorocchio), Martinelli, Gasbarro; Parlato, Vitale, Cretella, Russo; D’Orazio (66’ Emmausso), Paolucci (86’ Moreso); Gambale (86’ Ruggiero). A disposizione: Rizzuto, Fares, Dabizas, Ligi, Ballabile, Giuliodori, Sainz-Maza, Spaltro, Ianzano. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Reti: 41’ Gambale (rig.), 98’ Emmausso (rig.).

Ammoniti: Riccardi, Calabrese (L); Gasbarro, Gambale (AC).

Angoli: 3-5. Fuorigioco: 5-1. Recuperi: 1’ pt, 7’ st.

Arbitro: Ursini (Pescara). Assistenti: La Regina (Battipaglia)-Veli (Pisa). Quarto ufficiale: Aldi (Lanciano). Operatore FVS: Cozzuto (Formia).