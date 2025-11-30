Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioL'Audace Cerignola ingrana la quarta: vittoria anche a Latina e decimo posto

    L’Audace Cerignola ingrana la quarta: vittoria anche a Latina e decimo posto

    Successo di rigore: due centri dal dischetto di Gambale ed Emmausso, gialloblù in zona playoff con la terza affermazione di fila in trasferta e la quarta di questo segmento di torneo

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    L’Audace Cerignola espugna anche il “Francioni” di Latina, nerazzurri battuti 0-2 con due rigori realizzati da Gambale ed Emmausso: quarta vittoria consecutiva, terza di fila in trasferta per continuare il momento decisamente positivo. Maiuri rilancia integralmente la formazione che di recente ha offerto più garanzie: Gambale è il riferimento offensivo, Martinelli di nuovo a dirigere la difesa, Iliev fra i pali. Bruno, nel suo 3-5-2, mette Mastrantonio in porta e Pace sulla corsia destra in mediana, Pellitteri rileva lo squalificato De Ciancio in mediana, di punta ci sono Di Giovannantonio e Parigi. Primo quarto d’ora del match senza sussulti, con gli ofantini a prevalere sul palleggio mentre i padroni di casa attendono. Al 18′ Riccardi dalla distanza va a segno, sulla traiettoria però c’è Parigi, ritenuto in posizione di fuorigioco attiva davanti ad Iliev e dunque gol annullato. Porro poco più tardi spedisce alto da ottima posizione, su invito dalla destra di Marenco. Il tiro di Riccardi conferma una fase migliore per i laziali, pian piano però l’Audace riprende campo e si fa decisamente minaccioso. Minuto 33 con doppia e grossa occasione: Mastrantonio in uscita ferma Gambale, nel prosieguo D’Orazio viene murato da Marenco. Al 39′ Paolucci cerca la sponda di Gambale per D’Orazio, braccio largo di Calabrese ad intercettare la sfera e l’arbitro indica il dischetto. La trasformazione di Gambale è impeccabile (41′), spiazzato Mastrantonio per il quarto centro in campionato dell’attaccante. Arriva così l’intervallo, con gli ospiti in vantaggio.

    I primi cenni della ripresa riguardano l’inaugurazione della girandola dei cambi: fra i pontini dentro l’ex Gagliano, Cocorocchio rileva Todisco fra le ‘cicogne’. Proprio il neoentrato è salvifico su una veloce ripartenza locale, circostanza nella quale la difesa si era fatta cogliere un po’ di sorpresa al 58′. Il Latina prova ad aumentare i giri del motore, ma in contropiede i gialloblù sciupano una corposa opportunità: Paolucci si invola a tu per tu col portiere, il subentrato Scravaglieri tiene a galla i suoi, con una rimonta disperata a concedere solo il corner (63′). Entra Emmausso al posto di D’Orazio, il match permane equilibrato nonostante l’assenza di importanti sortite avanzate. Nel finale, escono Gambale e Paolucci, con gli innesti di Ruggiero e Moreso: all’88’, Emmausso serve Cretella, il destro è contrato in corner da Hergheligiu. Mastrantonio para sul centrocampista spagnolo al 92′, rifugiandosi in angolo: al 94′ invece, Russo viene steso in area da Parodi ed è ancora penalty per gli ofantini. Emmausso non sbaglia, fa sei centri in campionato e scrive la parola fine sulla contesa.

    Il Cerignola scala ancora la graduatoria e si accomoda al decimo posto con 22 punti, confermandosi in ascesa e con una mentalità operaia e proficua. Domenica prossima, al “Monterisi” arriverà la Casertana, fra le compagini più in forma del torneo.

    LATINA-AUDACE CERIGNOLA 0-2

    Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese (83’ Fasan); Porro (83’ Pannitteri), Riccardi (77’ Quieto), Hergheligiu, Pellitteri (53’ Scravaglieri), Pace; Di Giovannantonio (53’ Gagliano), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Ercolano, Ekuban, Catasus, Dutu, Farneti, Vona, Regonesi, De Marchi. Allenatore: Alessandro Bruno.

    Audace Cerignola (3-4-2-1): Iliev; Todisco (54’ Cocorocchio), Martinelli, Gasbarro; Parlato, Vitale, Cretella, Russo; D’Orazio (66’ Emmausso), Paolucci (86’ Moreso); Gambale (86’ Ruggiero). A disposizione: Rizzuto, Fares, Dabizas, Ligi, Ballabile, Giuliodori, Sainz-Maza, Spaltro, Ianzano. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

    Reti: 41’ Gambale (rig.), 98’ Emmausso (rig.).

    Ammoniti: Riccardi, Calabrese (L); Gasbarro, Gambale (AC).

    Angoli: 3-5. Fuorigioco: 5-1. Recuperi: 1’ pt, 7’ st.

    Arbitro: Ursini (Pescara). Assistenti: La Regina (Battipaglia)-Veli (Pisa). Quarto ufficiale: Aldi (Lanciano). Operatore FVS: Cozzuto (Formia).

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Sport

    Battuta anche la Fiamma Torrese, terzo successo di fila per la Flv Cerignola

    Al pala "Tatarella", arriva la terza vittoria consecutiva per la Flv Cerignola: nell'ottava giornata...
    Calcio

    L’Audace Cerignola a Latina vuole consolidare il momento positivo

    Nel quadro della 16^ giornata del girone C di serie C, trasferta a Latina...
    Attualità

    Monsignor Bruno Forte a Cerignola il 2 dicembre

    In vista della Solennità della Immacolata Concezione, che la Chiesa celebra, in tutto il...
    Evidenza

    Consiglio rapido e maggioranza che abbandona

    Poco più di novanta minuti e poco recupero per un Consiglio comunale nelle premesse...
    Calcio

    Serie C, Audace Cerignola: al via le votazioni per il C Gold Award

    Prosegue il C Gold Award, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della...
    Provincia

    Il “Tatarella” di Cerignola ottiene un riconoscimento per le cartelle cliniche elettroniche

    ASL Foggia ha ottenuto il riconoscimento Stage 3 del modello HIMSS® EMRAM® per la...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Sport

    Battuta anche la Fiamma Torrese, terzo successo di fila per la Flv Cerignola

    Al pala "Tatarella", arriva la terza vittoria consecutiva per la Flv Cerignola: nell'ottava giornata...
    Calcio

    L’Audace Cerignola a Latina vuole consolidare il momento positivo

    Nel quadro della 16^ giornata del girone C di serie C, trasferta a Latina...
    Attualità

    Monsignor Bruno Forte a Cerignola il 2 dicembre

    In vista della Solennità della Immacolata Concezione, che la Chiesa celebra, in tutto il...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)