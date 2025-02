L’Audace Cerignola non si ferma, vince col Sorrento grazie a Salvemini

Il quattordicesimo centro in campionato di Salvemini è sufficiente all’Audace Cerignola per espugnare per la seconda volta in stagione il “Viviani” di Potenza, nella circostanza casa del Sorrento. Gli ofantini dimostrando notevole solidità caratteriale e mentale, conquistando la sesta affermazione consecutiva e anche il sesto successo esterno di fila. Raffaele ripropone dal 1′ Romano in difesa, piazzando Coccia e Volpe sugli esterni, con il ritorno di Capomaggio in mediana. Ferraro dispone il Sorrento con un 4-3-3 e il tridente composto da Guadagni-Musso-Guarracino. Nei primi minuti subito una tegola per gli ospiti, che devono rinunciare a Paolucci, malconcio dopo un colpo al ginocchio destro: il suo posto è preso da Bianchini. Sono i gialloblù comunque a menare le danze, primo intervento super di Del Sorbo al 21′, quando mette in corner sulla sventola di D’Andrea, servito da una sponda di Salvemini. Si fanno vedere i padroni di casa al 24′, sulla sinistra il pallone finisce a Guadagni, trovando l’opposizione decisiva di Visentin. Poco oltre la mezzora, ecco il gol partita: Martinelli apre per Coccia, che serve Bianchini: spiovente di prima a trovare l’inzuccata precisa di Salvemini, Del Sorbo battuto ed è 0-1. La prima frazione si conclude con un tiro debole di Volpe ed una minacciosa azione dei campani, fondamentale Capomaggio a chiudere lo specchio a Musso, che già intravedeva la grande chance.

All’alba della ripresa due sostituzioni per i rossoneri (Rossetti e Riccardi), i quali si fanno più intraprendenti: Greco all’ora di gioco blocca il tentativo proprio di Rossetti. La capolista lascia fare, accettando di correre qualche rischio ma come ha l’opportunità si affaccia nella trequarti avversaria. Coccia prova senza esito, il colpo al volo di Salvemini non fa paura al portiere. Guadagni scaglia una conclusione non lontana dal sette, Raffaele intanto aveva provveduto ad inserire Achik e Luca Russo per Volpe e D’Andrea: l’esterno napoletano all’80’ chiama seppur da posizione defilata all’intervento Del Sorbo, il numero uno sorrentino si ripete tre giri di lancette più tardi, replicando a Tascone, il quale spedisce a lato il tap in di testa. All’88’ Riccardi impegna Greco in corner, lo spezzone conclusivo del match resta assai aperto ma l’Audace controlla senza particolari problemi e fa suoi altri tre punti dalla valenza assai cospicua.

Una vittoria da squadra di assoluto livello, abile nel difendere il vantaggio acquisito non avendo paura di mettersi dietro la linea della palla e badare al sodo. Il cammino verso una maturità piena e consapevole prosegue per le ‘cicogne’, che conservano cinque lunghezze di margine in vetta sull’Avellino, ora unica formazione al secondo posto. Nel prossimo turno, domenica al “Monterisi”, arriverà il Trapani, impegnato domani nel posticipo a Messina.

SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA 0-1

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco (82’ Russo D.), Panico (64’ Colombini); Cuccurullo, Palella (64’ Colangiuli), Cangianiello (50’ Rossetti); Guadagni, Musso, Guarracino (50’ Riccardi). A disposizione: Harrasser, Boccarusso, Biagetti, Carotenuto, Di Somma, Morleo, Esposito. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Romano (86’ Gonnelli), Martinelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci (10’ Bianchini), Volpe (70’ Achik); D’Andrea (70’ Russo L.), Salvemini (86’ Santarcangelo). A disposizione: Saracco, Fares, Ligi, Sainz-Maza, Velasquez, McJannet, Nicolao, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Rete: 31’ Salvemini.

Ammoniti: Panico (S); Coccia, Visentin, Achik, Capomaggio (AC).

Angoli: 6-3. Fuorigioco: 2-1. Recuperi: 2’ pt, 4’ st.

Arbitro: Lovison (Padova). Assistenti: Boggiani (Monza)-Laghezza (Mestre). Quarto ufficiale: Recchia (Brindisi).