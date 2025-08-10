Contattaci al 3286684015
    L'Audace Cerignola passa con l'Avellino (1-0). Ora c'è il Verona

    L’Audace Cerignola passa con l’Avellino (1-0). Ora c’è il Verona

    EvidenzaSportCalcio

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Il Cerignola batte con pieno merito l’Avellino al “Monterisi” e conquista l’accesso ai trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, dove affronterà il Verona. Come previsto da Maiuri, la squadra scende in campo con il 3-5-2, affidandosi in attacco alla coppia Emmausso–Cuppone e a una difesa esperta composta da Visentin, Martinelli e Ligi. Dall’altra parte, Biancolino deve fare i conti con nuove assenze dell’ultima ora: nel suo 4-3-1-2, Crespi e Lescano guidano il reparto offensivo, con Palumbo in cabina di regia.

    L’avvio è tutto di marca ofantina: al 2’, cross di Russo dalla destra, ma la girata di D’Orazio al centro è troppo debole per impensierire Iannarilli. Al 14’ Cretella calcia alto dopo una manovra ben costruita, mentre Emmausso manca di poco il bersaglio, confermando un Cerignola vivace, aggressivo nel pressing e pronto a recuperare palla in zone pericolose. Poco prima della mezz’ora, il portiere campano si supera sul tiro potente di Cuppone, servito ancora da Russo. Un’altra incursione centrale porta Cuppone vicino al gol, ma il suo tentativo viene murato, e sulla respinta il sinistro di Russo viene bloccato senza problemi.

    Al 39’ arriva un’occasione clamorosa: Bianchini prova dalla media distanza, Iannarilli respinge e sul successivo cross di Emmausso, Cuppone non trova il tocco vincente. La prima vera occasione dell’Avellino si registra al 42’, quando Greco para il tiro di Crespi. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con il Cerignola che avrebbe meritato il vantaggio.

    Nella ripresa, le formazioni restano invariate. Al 49’ Emmausso ci prova con un gran tiro, che però non centra lo specchio. L’Avellino fatica a impostare, mentre i gialloblù gestiscono il possesso e accelerano al momento giusto. E infatti, al 60’, Russo crossa dalla destra: colpo di testa di Visentin respinto da Iannarilli, ma Cuppone è lesto a ribadire in rete da pochi passi, facendo esplodere i 2.500 tifosi presenti.

    Biancolino inserisce Insigne per cercare il pareggio, mentre Maiuri toglie Emmausso per Faggioli. Martinelli compie un intervento decisivo su Crespi, poi arrivano diverse sostituzioni da entrambe le parti: Panico prende il posto di Lescano nei “lupi”, mentre Spaltro e Ruggiero entrano per le “cicogne”. Al 78’ Kumi sfiora il pareggio con un tiro che esce di poco. In pieno recupero, Greco salva il risultato su conclusione ravvicinata di Crespi, garantendo al Cerignola la qualificazione al turno successivo.

    AUDACE CERIGNOLA-AVELLINO 1-0

    RETI: 60’ Cuppone.

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Ligi; Russo L. (85’ Ingrosso), Coccia (75’ Ruggiero), Bianchini, Cretella, D’Orazio (75’ Spaltro); Emmausso (70’ Faggioli), Cuppone (85’ Sainz-Maza). A disp.: Rizzuto, Fares, Sabbatani, Ballabile, Giuliodori, Moreso, Cocorocchio, Parlato. All. Maiuri.

    AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti (85’ Besaggio), Manzi, Enrici, Milani (67’ Todisco); Kumi, Palumbo (67’ Insigne), Sounas; Russo R. (85’ Simic); Crespi, Lescano (77’ Panico). A disp.: Daffara, Gyabuaa, Armellino, Marchisano, Pane. All. Biancolino.

    Arbitro: Sacchi (Macerata).

    Ammoniti: Emmausso, Cretella (AC); Cancellotti (AV). Angoli: 4-2. Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

