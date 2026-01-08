L’Audace Cerignola sfida il Potenza, nel mirino l’operazione sorpasso in classifica

Nella seconda giornata di ritorno del girone C di serie C, l’Audace Cerignola ospita il Potenza, concludendo così gli impegni contro le lucane. I ragazzi di Vincenzo Maiuri sabato scorso hanno pareggiato 1-1 a Picerno con più di qualche rammarico, l’aggancio rivale è infatti arrivato nel recupero della ripresa quando gli ofantini erano in inferiorità numerica per l’evitabile rosso comminato a Vitale. Martinelli e compagni sono così scivolati fuori al momento dalla zona playoff, tuttavia l’opportunità di domani è ghiotta, perché in caso di successo si scavalcherebbero i prossimi avversari. Un Cerignola in piena evoluzione sul fronte mercato, viste le partenze di Bianchini ed Emmausso, la rescissione di Sainz-Maza e la più che probabile cessione di Cuppone, per il quale la Virtus Entella (serie B) pare in vantaggio sulla concorrenza. In entrata invece, vicino l’approdo del centrocampista classe 2005 Leonardo Di Tommaso dalla Lazio, che in questa prima metà di stagione ha indossato la maglia della Casertana. I gialloblù hanno intenzione di contare sul momento di estrema forma di D’Orazio, a segno in tre delle ultime quattro gare, sempre più incisivo e decisivo per l’Audace.

Squalificato ovviamente Vitale, il tecnico milanese pare indirizzato a confermare in blocco l’undici visto dal 1′ nella prima uscita del 2026: spazio dunque a Ligi in difesa per l’indisponibilità di Gasbarro, Moreso in mediana con Gambale che cerca una soddisfazione personale assente ormai da qualche settimana.

Il Potenza staziona al nono posto in graduatoria con 26 punti ed uno score complessivo di sei vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Una sola affermazione nelle ultime quattro per la formazione allenata da Pietro De Giorgio, che nel precedente turno non è andata al di là dello 0-0 interno col Giugliano. Il ruolino di marcia esterno non è granché per i rossoblù, capaci di racimolare appena 6 punti, bilancio peggiore fra chi occupa sinora le posizioni che valgono l’appendice del campionato. In questi giorni inaugurali della finestra invernale, i lucani hanno perfezionato le rescissioni del portiere Alastra e del difensore Sciacca. Lo schieramento sarà il 4-3-3, D’Auria il miglior elemento del Potenza con la palma di cannoniere e assistman, a quota quattro in entrambe le voci. Sarà il terzo confronto stagionale fra le compagini, dopo il pareggio senza reti dell’andata e la vittoria del ‘leone’ agli ottavi di coppa Italia, nel frattempo avanzato in semifinale.

L’ultimo precedente sul Tavoliere risale al 22 settembre 2024, con affermazione esterna e il punteggio di 0-1. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mazzoni, della sezione di Prato.