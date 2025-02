L’Audace Cerignola torna in casa: con il Catania per continuare a volare alto

Torna fra le mura amiche, dopo due trasferte consecutive, l’Audace Cerignola: domani, per la giornata numero 25 del girone C di serie C, sarà ospite il Catania. I ragazzi di Giuseppe Raffaele sabato scorso hanno espugnato Potenza, grazie alla rete decisiva di Martinelli al 90′: il successo (quarto di fila in esterna) ha tenuto i gialloblù ad una corta distanza dalla vetta, distante appena due punti. Sono dieci i risultati utili consecutivi degli ofantini, i quali continuano a mostrare solidità e volontà di giocarsi tutte le carte per restare ai piani altissimi, anche per qualcosa di assolutamente non pronosticato alla vigilia. L’ambiente ci crede, con la giusta ambizione ma nello stesso tempo con umiltà: non è il Cerignola che è partito per vincere il campionato, eppure le ‘cicogne’ sono lì e con ampio merito, in un percorso che ha visto una crescita esponenziale e tangibile. In vista di un match di cartello, in settimana la tifoseria organizzata si è spesa non poco per coinvolgere quanta più gente a sostenere i propri beniamini: tanti volantini e manifesti incollati in città, con frasi motivazionali e suggestive per suscitare passione e impegno per un possibile sogno. Intanto il mercato invernale va verso la conclusione, nelle ultime ore ceduto Jallow all’Arzignano e si è trasferito anche l’under Carnevale alla Nocerina. «È stata la solita settimana in cui abbiamo lavorato bene, l’autostima è alta. Affronteremo una squadra di grande livello – ha detto in conferenza stampa Raffaele – un po’ di ritardo in classifica ma che in una partita singola ha tanti elementi di esperienza e valore. Occorrerà il piglio giusto come nelle ultime uscite, ci servirà una grande prestazione per ottenere il risultato».

Il tecnico siciliano avrà praticamente tutta la rosa al completo: a grandissime linee dovrebbe essere riproposto lo schieramento visto dal 1′ in Lucania. Due i ballottaggi possibili, fra Saracco e Greco in porta e su chi affiancherà Salvemini (raggiunta la doppia cifra fra i marcatori) in avanti con il fresco ex D’Andrea ed Achik a giocarsi una maglia.

La stagione del Catania sta procedendo in maniera meno brillante, rispetto alle aspettative di inizio stagione: settimo posto con 35 punti (uno di penalizzazione) ed un bilancio complessivo di nove vittorie, nove pareggi e sei sconfitte. In questa finestra di trattative, gli etnei hanno ingaggiato il portiere Dini, i difensori Del Fabro e Allegretto, il centrocampista Frisenna e l’esterno offensivo Dalmonte, quest’ultimo dalla Salernitana. La formazione allenata da Toscano è reduce dalla vittoria sul Giugliano del precedente turno, ma in trasferta non ha un rendimento particolarmente irresistibile: l’unica affermazione negli ultimi tre mesi e mezzo è arrivata con il Taranto. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2, occhi puntati su Roberto Inglese, miglior marcatore dei rossazzurri con undici centri: non deve illudere ad ogni modo la classifica degli etnei, che dispongono di un organico competitivo e di assoluto valore, per l’Audace sarà un altro esame di spessore da sostenere.

Nell’unico precedente relativo alla passata stagione, il 12 novembre 2023, il Cerignola prevalse 1-0 con rete decisiva di Malcore. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Ancora, della sezione di Roma 1.