L’Audace Cerignola vince di misura: 1-0 al Trapani e primato saldo

Il Cerignola continua la sua marcia trionfale e centra la settima vittoria consecutiva, superando il Trapani al “Monterisi” grazie a un rigore trasformato con freddezza da Capomaggio. La capolista porta così a quindici la striscia di risultati utili, respingendo l’ennesimo tentativo dell’Avellino di accorciare le distanze in classifica.

Mister Raffaele conferma la formazione vista a Potenza contro il Sorrento, con l’unica eccezione di Bianchini al posto dell’infortunato Paolucci. Torrente opta invece per un 4-3-3, affidandosi al tridente offensivo composto da Ciuferri, Anatriello e Piovanello.

I padroni di casa partono forte e al 5’ ottengono un calcio di rigore per un fallo di Silvestri su D’Andrea. Dal dischetto Capomaggio è impeccabile, siglando il suo quinto gol stagionale (1-0). Il Cerignola continua a spingere e al 16’ sfiora il raddoppio: Bianchini serve in profondità Salvemini, anticipato in extremis da Silvestri. La squadra di Raffaele impone il suo gioco con un pressing asfissiante e un possesso palla prolungato. Al 28’ D’Andrea trova la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il Trapani si affaccia pericolosamente in avanti al 32’, quando Piovanello supera tre avversari, ma Coccia interviene in scivolata e sventa il pericolo. Il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti, con il Cerignola avanti di misura.

Nella ripresa, Torrente prova a dare maggiore spinta offensiva inserendo Ruggiero e Stensrud. I gialloblù sciupano una ripartenza in superiorità numerica, con D’Andrea che si fa anticipare dopo un assist di Tascone. La capolista continua a gestire il possesso, ma il Trapani non rinuncia a cercare il pareggio. Al 66’, il neoentrato Russo crossa per Salvemini, che fa da sponda per D’Andrea: la sua spettacolare rovesciata termina però sul fondo. Poco dopo, Silvestri prova a impensierire la difesa locale con un colpo di testa da calcio d’angolo. Nel finale, Achik entra al posto di un generoso D’Andrea e ha subito l’occasione per il raddoppio, ma Ujkaj respinge con un grande intervento. Il portiere siciliano si ripete poco dopo su una deviazione pericolosa di Stensrud, evitando l’autogol. Al 90’, Achik colpisce la traversa a portiere battuto, sfiorando il gol che avrebbe chiuso la partita. Nei minuti di recupero, Segberg spreca una buona occasione calciando alto, mentre Ujkaj si oppone ancora ad Achik al 95’. Dopo un finale al cardiopalma, arriva il triplice fischio: il Cerignola conquista un’altra vittoria e continua a comandare la classifica del girone C.

AUDACE CERIGNOLA-TRAPANI 1-0

RETI: 6’ Capomaggio (rig.).

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Bianchini (87’ McJannet), Volpe (61’ Russo); D’Andrea (74’ Achik), Salvemini (87’ Santarcangelo). A disp.: Saracco, Fares, Ligi, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, Cuppone, Nicolao, Ianzano, Carrozza. All. Raffaele.

TRAPANI (4-3-3): Ujkaj; Celiento, Malomo, Silvestri, Benedetti (79’ Liotti); Ciotti (82’ Daka), Toscano (82’ Ongaro), Segberg; Ciuferri (46’ Stensrud), Anatriello (46’ Ruggiero), Piovanello. A disp.: Barosi, Salamone, Sabatino, Mulè, Sciortino. All. Torrente.

Arbitro: Zanotti (Rimini).

Ammoniti: Capomaggio, Salvemini (AC); Malomo, Benedetti, Celiento, Daka (T). Angoli: 9-2. Recuperi: 2’ pt, 5’ st.