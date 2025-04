L’Azione Cattolica di Cerignola sostiene il Comitato dei Commercianti e Partite Iva

Sono ben noti, su tutto il territorio nazionale, gli episodi criminosi degli ultimi giorni che riguardano la città di Cerignola: il furto d’auto in pieno centro cittadino, commesso sotto gli occhi dei rassegnati passanti, e i diversi furti e rapine a scapito di onesti commercianti. È notizia del 31 marzo l’incontro avvenuto tra il COMITATO A TUTELA DEI COMMERCIANTI E DELLE PARTITE IVA e l’Assessore alla sicurezza Cicolella, in cui il portavoce del Comitato ha consegnato il documento con la lista dei sei punti ritenuti da tutti gli aderenti al Comitato utili e necessari per dare una svolta positiva all’azione di contrasto alla criminalità. I punti sono i seguenti:

1. Maggior presenza delle forze dell’ordine;

2. Richiesta operazione strade sicure;

3. Istituire le zone rosse;

4. Elevare il commissariato a primo livello;

5. Incrementare oltre, eventualmente, a riparare la videosorveglianza sul territorio;

6. Maggiore presenza sul territorio dei vigili urbani in servizio.

L’Azione Cattolica della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano esprime la sua profonda vicinanza e il suo sostegno al Comitato. Così come affermano i vescovi italiani nel Documento su Chiesa e Mezzogiorno, le “mafie che avvelenano la vita sociale, pervertono la mente e il cuore di tanti giovani, soffocano l’economia, deformano il volto autentico del Sud”. Alla voce del Comitato si aggiunge anche la nostra, con un nuovo punto integrativo: Adottare misure preventive, capaci di piantare semi di legalità e speranza nei solchi del futuro. Questo compito risulta imprescindibile anche per la comunità ecclesiale: siano soprattutto i giovani al centro della nostra proposta educativa alla legalità, per formare buoni cristiani e onesti cittadini, puntando a una educazione integrale della persona, basata sui tre pilastri proposti da don Bosco: Ragione, Religione e Amorevolezza.

Come affermava Vittorio Bachelet, “dobbiamo essere, in questa società inquieta e incerta, una forza di speranza e una forza positiva capace di costruire nel presente per l’avvenire”. Proprio in questi giorni in cui si sta svolgendo la Missione cittadina, ribadiamo con forza che Cerignola non può arrendersi alla paura. Questa città, fatta di tante persone oneste e laboriose, merita sicurezza, giustizia e un futuro migliore. Non lasciamoci rubare la speranza.

Il COMITATO A TUTELA DEI COMMERCIANTI E DELLE PARTITE IVA di Cerignola in merito alle azioni che sta svolgendo per sensibilizzare l’Amministrazione comunale nella lotta alla criminalità e alla delinquenza dopo gli efferati episodi di questi giorni, accoglie con sincera gratitudine e apprezzamento il messaggio con cui l’Azione Cattolica della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano ha espresso la sua profonda vicinanza e il suo sostegno al progetto, e aggiunge la sua voce a quella del COMITATO per condividere la svolta positiva suscitata dalla nostra quotidiana azione di contrasto alla criminalità a tutela di tutti i commercianti e di tutta la Città.