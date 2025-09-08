Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaLe antiche carte inedite del Polo Culturale Diocesano: fra macro e microstoria

    Le antiche carte inedite del Polo Culturale Diocesano: fra macro e microstoria

    Cultura

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Inaugurato lo scorso 30 gennaio con la presenza di don Luca Franceschini, direttore dell’Ufficio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, a partire dalla metà del mese di ottobre, grazie alla disponibile collaborazione dei membri della sezione locale dell’Unesco, il Polo Culturale Diocesano «San Tommaso d’Aquino» porrà a disposizione di docenti e ricercatori, studiosi e cultori, studenti universitari e alunni delle scuole di ogni ordine e grado, la possibilità di poter usufruire di un consistente patrimonio archivistico, in gran parte inedito, e bibliografico, utile per studiare e valorizzare, nelle sue articolate espressioni, l’identità – e non soltanto ecclesiale – di Cerignola e di Orta Nova, Stornara, Stornarella, Carapelle e Ordona, noti come i cinque «Reali Siti».

    L’incontro di presentazione, presieduto dal vescovo Fabio Ciollaro, si è svolto venerdì, 5 settembre, con inizio alle ore 20,30, nei locali di via Campania 28 a Cerignola, nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore della Madonna di Ripalta. Moderato da mons. Vincenzo D’Ercole, vicario generale, dopo i saluti introduttivi di don Ignazio Pedone, direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, e della prof.ssa Rosaria Digregorio, presidente del Club Unesco di Cerignola, è intervenuto il prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente di Storia della Chiesa nell’Università Pontificia Salesiana a Roma e segretario dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa.

    Dopo alcune premesse metodologiche, il relatore ha illustrato le notevoli opportunità di ricerca e di approfondimento offerte dalla raccolta archivistica che, nell’evidenziare il rapporto esistito ed esistente fra Chiesa e società, permette di legare alcuni degli eventi della macrostoria del Mezzogiorno d’Italia agli avvenimenti della microstoria di un anonimo lembo di Capitanata: dall’antica arcipretura nullius dioecesis all’erezione della sede episcopale voluta da papa Pio VII nel 1819, dalla soppressione ottocentesca degli ordini monastici all’incremento della realtà confraternale, dal protagonismo dei capitolari allo sviluppo delle parrocchie, in un periodo compreso fra età moderna ed età contemporanea, fra gli anni che precedettero l’indizione del Concilio di Trento e i decenni immediatamente successivi la celebrazione del Concilio Vaticano II. Il vescovo Fabio, a conclusione dell’incontro, nel ringraziare i numerosi presenti per la partecipazione, ha auspicato che il nuovo Polo Culturale Diocesano possa costituire il cuore pulsante delle diverse attività di formazione e di informazione della Chiesa locale, in un rapporto di collaborazione con istituzioni locali, regionali e nazionali, atto ad incrementare la promozione culturale.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Accade tutto nel secondo tempo: 3-1 dell’Audace Cerignola al Siracusa

    Un secco 3-1 del Cerignola che mette a segno tra le mura amiche il...
    Calcio

    Il Cerignola contro il Siracusa va a caccia della prima gioia in campionato

    Va alla ricerca della prima vittoria in campionato l'Audace Cerignola, che ospita domani il...
    Attualità

    Celebrazione comunitaria del matrimonio di tre coppie nella Cattedrale di Cerignola

    Nell’ambito dei preparativi per la festa in onore della Madonna di Ripalta, patrona della...
    Attualità

    Cerignola, grande successo nella giornata della rievocazione del ritrovamento dell’Icona di Ripalta

    Grande successo ha riscosso la giornata dedicata alla rievocazione della leggenda del ritrovamento dell’icona...
    Cronaca

    GdF, nei mesi estivi maxi sequestro di articoli contraffatti o non sicuri

    Nell’ambito di mirati interventi di prevenzione e repressione della contraffazione, dell’abusivismo commerciale e delle...
    Cronaca

    Motociclista perde la vita in uno scontro con auto a Cerignola

    Un grave incidente stradale si è verificato questa sera a Cerignola, sul ponte vicino...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Accade tutto nel secondo tempo: 3-1 dell’Audace Cerignola al Siracusa

    Un secco 3-1 del Cerignola che mette a segno tra le mura amiche il...
    Calcio

    Il Cerignola contro il Siracusa va a caccia della prima gioia in campionato

    Va alla ricerca della prima vittoria in campionato l'Audace Cerignola, che ospita domani il...
    Attualità

    Celebrazione comunitaria del matrimonio di tre coppie nella Cattedrale di Cerignola

    Nell’ambito dei preparativi per la festa in onore della Madonna di Ripalta, patrona della...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)