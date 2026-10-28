Le opere di Giuseppe Amorese in mostra a Roma, una mostra collettiva sulla storica Via Margutta

Giuseppe Amorese espone costantemente, da oltre 20 anni, la sua arte nella celebre via Margutta, la più importante via dell’arte in Italia. Un incredibile costanza che testimonia la solidità di un’autentico percorso artistico e professionale. Dal 30 Ottobre al 20 Novembre 2026 Giuseppe Amorese parteciperà con altri artisti, Italiani ed internazionali, alla mostra collettiva “artisti della galleria” presso la prestigiosa galleria d’arte monogramma di via Margutta Roma. La galleria monogramma, da circa 24 anni, rappresenta professionalmente l’artista Giuseppe Amorese. Un significativo e lungo legame artistico e professionale. In occasione di questa mostra collettiva, Amorese presenterà due nuove opere pittoriche, due oli su cotone realizzati nel suo inconfondibile stile pittorico. Amorese ci invita, anche con queste opere, a guardare oltre i limiti e ad esplorare l’impossibile. Giuseppe Amorese nasce il 01/07/1984 (Cerignola) vive e opera a Roma. Artista visionario e autentico, intraprende la sua attività artistica fin da giovanissimo, all’età di appena 10 anni. Espone la sua arte in Italia e nel Mondo in città come: Roma, New York, Milano, Cerignola, Firenze, Dubai, Seoul, Istanbul, Hong Kong, Tokyo, Miami, Singapore, Stoccolma, Malta, Sidney, ecc. Le sue opere fanno parte di collezioni private e pubbliche.

Giuseppe Amorese

galleria monogramma

Via Margutta 102, Roma

Ingresso libero

www.giuseppeamorese.com