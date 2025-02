Le opere di Giuseppe Amorese in una mostra collettiva a Roma

Giuseppe Amorese presenterà in questa originale collettiva, alcune sue nuove opere pittoriche, tutte le opere sono oli su carta. Una mostra collettiva suddivisa in due gallerie diverse, un’idea insolita ed originale, Percorsi dalla materia alla luce dell’arte è il titolo della mostra nel centro di Roma. La mostra sarà composta da otto artisti selezionati, tra cui l’artista Giuseppe Amorese che esporrà le proprie opere nelle due diverse gallerie. La mostra sarà inaugurata Venerdì 21 Febbraio 2025, inaugurazione in simultanea nelle due gallerie che si trovano a poca distanza l’una dall’altra: la Galleria monogramma di via Margutta e la Galleria Clode in via dei Greci. L’evento durerà dal 21 Febbraio all’8 Marzo 2025. Organizzata dalla galleria monogramma e da Clode art gallery, Roma.

www.giuseppeamorese.com