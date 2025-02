Le Panini Weeks negli stadi della serie C: domenica tocca al “Monterisi” di Cerignola

Lega Pro e Panini scenderanno in campo nella ventisettesima e ventottesima giornata di Serie C NOW con le Panini Weeks. Le figurine dei calciatori Panini, che entrano da decenni nelle case di milioni di appassionati, unendo generazioni e trasudando tradizione, hanno un legame indissolubile con la Serie C e con i suoi tifosi. Una passione che verrà alimentata durante le Panini Weeks, quando in tutti gli stadi della Serie C NOW verranno distribuiti gli album Calciatori Panini 2024/2025 ai ragazzi dei settori giovanili e alle società affiliate. I bambini che accompagnano i capitani delle due squadre e gli ufficiali di gara, inoltre, faranno il loro ingresso in campo proprio con gli album in mano, mentre sui social verrà promossa una campagna dedicata. In occasione della sfida dell’Audace Cerignola contro la Turris dunque, prevista domenica 16 alle ore 17.30, al “Monterisi” verranno distribuiti nei vari settori gli album della nuova collezione dedicata al meglio del calcio italiano.