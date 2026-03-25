“L’effettivo, un patrimonio da conservare”: il valore dei soci al centro dell’Interclub dei Rotary del territorio

Si è svolta con ampia partecipazione l’iniziativa dal titolo “L’effettivo, un patrimonio da conservare”, un momento di riflessione e confronto dedicato al ruolo centrale dei soci nella vita rotariana, promosso dai Rotary Club della zona 4 del Distretto 2120 a testimonianza di un forte spirito di collaborazione e condivisione tra i Club del territorio. Ad aprire i lavori è stato il presidente Matteo Falco, che in un videomessaggio ha ribadito come l’Effettivo rappresenti il cuore pulsante di ogni Club Rotary. Falco ha sottolineato l’importanza di curare non solo l’aspetto quantitativo, ma anche quello qualitativo dei soci, evidenziando come l’obiettivo debba essere quello di puntare all’eccellenza, valorizzando competenze, professionalità e spirito di servizio.

Sul tema è intervenuto il Prof. Nicola Maria Auciello, PDG del Distretto Rotary 2120, Presidente della Commissione “Conservazione e Sviluppo Effettivo” dello stesso Distretto, che ha paragonato l’Effettivo a una vera e propria famiglia. Auciello ha rimarcato la necessità di costruire club efficienti, capaci di realizzare progetti concreti sul territorio, ma anche di formare dirigenti preparati e pronti a servire il Rotary con competenza e dedizione. Un messaggio chiaro è stato rivolto ai neosoci: integrità e senso di responsabilità devono rappresentare i pilastri del loro impegno. Importanti anche le riflessioni di Renato Clemente Martino, Assistente del Governatore del Distretto 2120 Antonio Bellisario Braia, che ha evidenziato l’importanza di offrire a ogni socio la possibilità di esprimere appieno le proprie capacità. Martino ha inoltre sottolineato quanto sia fondamentale coinvolgere fin da subito l’ingresso di nuovi Soci favorendone l’integrazione e la partecipazione attiva alla vita del club. A moderare l’incontro è stato Francesco Dibiase, Presidente della “Commissione Assiduità e Affiatamento” del Distretto 2120. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per ribadire che la crescita e la solidità del Rotary passano attraverso la valorizzazione dell’effettivo, vero patrimonio da custodire e sviluppare nel tempo.