Lega: «Incontro con il Prefetto, lo Stato c’è e le nostre proposte sono state attenzionate»

«Alla luce delle recenti dichiarazioni del Prefetto che sembravano minimizzare la situazione di degrado del quartiere Ferrovia a Foggia, e dopo le gravi affermazioni di un consigliere di maggioranza che ha parlato di una presunta “trattativa con la mafia”, abbiamo chiesto e ottenuto un incontro istituzionale per affrontare il tema della sicurezza non solo a Foggia, ma anche a Cerignola e a Borgo Mezzanone. Al confronto hanno preso parte il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido e Vincenzo Specchio, commissario cittadino di Cerignola, incontro sollecitato anche dall’avvocato Francesco Disanto quale delegato provinciale per la Lega alla Legalità. Dal dialogo con il Prefetto è emerso con chiarezza che i problemi ci sono e sono seri, ma che la presenza dello Stato è forte e concreta, con operazioni già in corso. È stato ribadito l’impegno non solo per Foggia, ma anche per Cerignola e Borgo Mezzanone. Nel corso dell’incontro abbiamo inoltre avanzato proposte specifiche per rafforzare la sicurezza in tutta la provincia, che sono state attenzionate e prese in considerazione. “La legalità si difende con responsabilità e fatti, non con slogan o allusioni pericolose”, sottolinea Splendido. Auspichiamo una interlocuzione continua con il Prefetto come massima autorità provinciale sulla problematica Legalità in Capitanata».

Questo il resoconto della struttura provinciale del partito di Matteo Salvini, in un comunicato stampa giunto in redazione, riguardo l’incontro con il Prefetto di Foggia, dott. Paolo Giovanni Grieco.