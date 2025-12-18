L’energia e l’eleganza di Ottavio De Stefano & Om Big Band in arrivo al “Mercadante” di Cerignola

Dopo una serata che resterà impressa nella memoria del pubblico foggiano, Magic Christmas approda in teatro per un appuntamento speciale pensato per valorizzare tutta la potenza e il fascino della musica dal vivo. Il progetto musicale di Ottavio de Stefano & OM Big Band, prodotto da Tempus, arriva ora al Teatro Mercadante di Cerignola per regalare un nuovo, intenso appuntamento con la magia del Natale, martedì 23 dicembre. Sul palco, ancora una volta, l’OM Big Band: una formazione solida e affiatata, espressione dell’eccellenza musicale del territorio, capace di fondere energia, precisione e grande senso dello spettacolo, con un forte impatto scenico. La direzione musicale è affidata ad Antonio Piacentino, la direzione artistica a Leo Marcantonio, vero cuore e anima del progetto, che con visione, sensibilità e passione ha dato forma a un concerto pensato come un’esperienza condivisa, prima ancora che come uno spettacolo.

Accanto all’orchestra, la voce di Ottavio de Stefano, crooner foggiano tra i più apprezzati a livello nazionale che, con il suo timbro caldo e il suo stile raffinato, attraversa swing, jazz e grandi classici natalizi con naturalezza e carisma. La sua interpretazione, sostenuta dagli arrangiamenti della big band, dà vita a un repertorio capace di coinvolgere pubblici di ogni età, tra brani iconici e atmosfere senza tempo. Magic Christmas non è solo un concerto, ma un racconto musicale che celebra il Natale come momento di incontro, emozione e condivisione. Un progetto che trova nel teatro la sua dimensione ideale, offrendo al pubblico di Cerignola una serata intensa e piena di entusiasmo.

“Siamo felici di portare Magic Christmas a Cerignola e di poterlo fare in un luogo simbolico come il Teatro Mercadante, che consentirà un ascolto perfetto per condividere la magia del Natale. Ringraziamo per questo l’Amministrazione Comunale di Cerignola per aver creduto in questo evento e per aver reso possibile un appuntamento culturale aperto a tutti, nel segno della musica dal vivo e della partecipazione cittadina“, sottolineano gli artisti. L’eccezionale risposta di pubblico registrata nelle precedenti date ha confermato il valore di una produzione che unisce qualità musicale, eleganza e spirito festivo, rendendo questo appuntamento uno dei momenti più attesi del calendario natalizio. Ingresso libero, con apertura porte alle ore 20.30 e inizio concerto alle ore 21.00.