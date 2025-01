Leonardo Paparella nuovo presidente del Gal Tavoliere

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Tavoliere è stato rinnovato in occasione della assemblea ordinaria tenutasi ieri presso la sede di Cerignola. Durante l’incontro, è stato ufficialmente nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che guiderà l’organismo per il prossimo mandato con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio. Alla presidenza è stato eletto Leonardo Paparella, dirigente della COPAGRI Foggia che ha dichiarato: “Sono onorato di accettare questa responsabilità. Il nostro obiettivo sarà quello di continuare a valorizzare il potenziale del nostro territorio, sostenendo progetti innovativi e inclusivi, in collaborazione con le comunità locali e gli attori economici in linea con le strategie europee e nazionali per le aree rurali”. Paparella subentra a Francesco Capacchione, cui va il ringraziamento per l’impegno e i risultati conseguiti durante il proprio mandato. Il nuovo Consiglio di Amministrazione oltre a Paparella sarà composto da: Lucia Rosa La Torre, Nicola Faccilongo, Giuseppe Sinerchia, Gennaro Santorufo e si riunirà a breve per definire il piano operativo e le priorità strategiche che caratterizzeranno il loro mandato.