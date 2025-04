Liceo Classico “Zingarelli” di Cerignola, studenti di ieri e oggi a confronto

Il Liceo classico “Nicola Zingarelli” di Cerignola racconta la sua storia e incontra studenti e docenti che hanno frequentato la gloriosa scuola, nata nel lontano 1867, quando fu fondato il Ginnasio, per poi diventare Liceo nel 1931. L’evento avrà luogo nei locali dell’istituto sabato prossimo 5 aprile a partire dalle ore 10. Ci saranno tanti ospiti che dopo aver frequentato il “classico” hanno raggiunto traguardi professionali di rilievo e anche ruoli pubblici. Accanto a loro, ovviamente, prenderanno posto gli studenti di oggi per dar vita a un confronto intergenerazionale che sappia cogliere non solo i cambiamenti nel mondo dell’istruzione, ma anche e soprattutto l’evoluzione di una città in cui lo Zingarelli è da considerarsi ancora oggi una delle Istituzioni più qualificanti, proprio perchè nelle sue aule, fin dai tempi in cui erano ospitate nella storica sede di via Cesare Battisti, si sono formate generazioni di ragazze e di ragazzi.

L’incontro è inserito nel Programma nazionale 2021-2027 promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito con il titolo “Noi e la nostra scuola”. Dopo i saluti della dirigente Giuliana Colucci, si aprirà una tavola rotonda dove gli studenti di oggi potranno dialogare con quelli di ieri condividendo esperienze comuni, sia didattiche che di socialità e anche di costume. Non ci saranno interrogazioni o domande e risposte, ma saranno condivisioni tra generazioni che hanno la comune appartenenza di essere stati studenti del “Classico”.

“Invito tutti coloro che hanno frequentato la nostra scuola a voler essere presenti – afferma la dirigente Colucci – sarà una giornata all’insegna del ricordo, ma anche una nuova partenza perchè il Liceo “Zingarelli” guarda al futuro rinnovato anche nelle strutture, visto che è in costruzione la nuova sede che sarà ovviamente al passo con i tempi, dotata di tutte le certificazioni e di tutte le novità tecnologiche per consentire agli studenti di domani di proseguire nel solco della lunga tradizione un percorso formativo che resta ancora oggi uno dei più qualificanti, come dimostrano le tante personalità nei diversi settori che hanno raggiunto risultati d’eccellenza partendo proprio dagli studi “classici”. L’incontro di sabato, infine, sarà parte di un documentato racconto che vedrà la luce al termine del percorso progettuale “Noi e la nostra scuola”, previsto per la fine dell’anno scolastico in corso.