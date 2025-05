L’incompiuta rotatoria ex-Picchiarelli: è cantiere da oltre 3 mesi

Sembrava questione di poche settimane e invece la rotatoria ex-Picchiarelli resta un cantiere aperto a distanza di oltre tre mesi. Si tratta di una vera e propria incompiuta all’incrocio tra viale Maria Santissima Ausiliatrice, via Trinitapoli e via dei Mille.

Laddove la precedente amministrazione aveva piazzato telecamere per multare gli indisciplinati, i Bonito’s hanno optato per una rotatoria, in funzione anche della riduzione dei fumi di scarico delle auto. Doveva essere cantiere per qualche settimana (come si apprende dal video allegato del 23 gennaio scorso) e poi definitivamente trasformata in rotatoria a tutti gli effetti. A quanto pare quella definitiva non c’è ancora. Resta, invece, una transennata circolare, contornata da asfalto rotto e pericoloso.

Seppure siano tempi difficili per l’amministrazione comunale cerignolana (vedi bilancio e tenuta del consiglio comunale), l’amministrazione ha tralasciato una delle importanti azioni di miglioramento della viabilità che è sotto gli occhi di tutti.