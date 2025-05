Lo Spazio Aperto di Cerignola omaggia Tuono Pettinato domenica 1° giugno

Andrea Paggiari, in arte Tuono Pettinato, è considerato uno dei più importanti e brillanti fumettisti della sua generazione, scomparso prematuramente nel 2021 all’età di 44 anni. A lui è dedicata la serata di domenica 1° giugno (ore 18) nello Spazio Aperto di Cerignola, presso il Cercat (via Urbe, angolo via La Spezia): John D. Raudo, musicista, scrittore, a lungo collaboratore di Andrea Paggiari, introduce la proiezione del documentario Tuono di Dario Marani, incentrato sulla vita e le opere di Tuono Pettinato. L’evento, a ingresso libero, proseguirà con la musica a cura dell’Aps Resurb, allietata dal momento “pizza & beverage” di Agroforesta dell’Ofanto.

Il documentario Tuono verte sia sull’artista Tuono Pettinato – il cui nome d’arte è ispirato al personaggio di un racconto dello scrittore argentino Jorge Luis Borges – e sia su Andrea Paggiaro, intellettuale e creativo, autore di graphic e fumetti di straordinario rilievo. Nello specifico, partendo dall’intervista del 2015 realizzata per “Fumettology-I miti del fumetto italiano”, spina dorsale e colonna portante del lavoro, il documentario accoglie nuove riprese e interviste soprattutto ad amici e colleghi di Tuono, per poterne realizzare un ritratto completo, poetico e profondo. Anche questa iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto SPAZIO APERTO-Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile, presentato in qualità di capofila da ESCOOP, in partnership con numerosi attori della Comunità Educante di Cerignola e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Lo SPAZIO APERTO è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di Progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi delle attività realizzate.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org