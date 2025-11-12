Lo sport come lezione di vita: al Carducci–Paolillo arriva “Campioni Ogni Giorno”

Il programma educativo “Campioni Ogni Giorno” approda all’Istituto Comprensivo Carducci–Paolillo di Cerignola, portando con sé una mattinata dedicata ai valori dello sport e all’inclusione. L’iniziativa, promossa da Procter & Gamble Italia in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e con la Fondazione Milano Cortina 2026 nell’ambito dell’Education Programme #Gen26, coinvolgerà studenti e docenti in un percorso pensato per avvicinare i più giovani a una cultura sportiva aperta, rispettosa e accessibile a tutti.

L’incontro è in programma giovedì 13 novembre alle 9.00 presso l’auditorium del plesso Paolillo. Attesi due ospiti d’eccezione: la Dott.ssa Daniela Cappello, Science & Sustainability Corporate Communication Director di P&G Italia, e la campionessa paralimpica Vittoria Bianco, oro nella staffetta 4×100 stile libero a Tokyo 2020 e bronzo nei 400 stile libero a Parigi 2024. La sua testimonianza permetterà agli studenti di confrontarsi con una storia di determinazione e impegno, capace di mostrare come lo sport possa abbattere barriere e pregiudizi.

All’interno del progetto verrà presentato anche il kit didattico I’mPOSSIBLE, iniziativa dell’International Paralympic Committee che promuove un approccio inclusivo e consapevole alla pratica sportiva, oggi reso disponibile nelle scuole italiane grazie alla collaborazione tra Milano Cortina 2026 e P&G.

«Siamo felici di accogliere un progetto che mette al centro i valori della solidarietà e del rispetto», commenta la dirigente scolastica Franca Pia Tarantino. «Lo sport è un linguaggio universale che unisce e trasmette insegnamenti fondamentali per la crescita dei ragazzi». L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo dell’Istituto sull’identità locale, volto a valorizzare i talenti individuali e a sostenere lo sviluppo personale degli studenti attraverso esperienze formative concrete.