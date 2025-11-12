Contattaci al 3286684015
    Lo sport come lezione di vita: al Carducci–Paolillo arriva "Campioni Ogni Giorno"

    Lo sport come lezione di vita: al Carducci–Paolillo arriva “Campioni Ogni Giorno”

    Pubblicato il

    da Redazione
    Il programma educativo “Campioni Ogni Giorno” approda all’Istituto Comprensivo Carducci–Paolillo di Cerignola, portando con sé una mattinata dedicata ai valori dello sport e all’inclusione. L’iniziativa, promossa da Procter & Gamble Italia in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e con la Fondazione Milano Cortina 2026 nell’ambito dell’Education Programme #Gen26, coinvolgerà studenti e docenti in un percorso pensato per avvicinare i più giovani a una cultura sportiva aperta, rispettosa e accessibile a tutti.

    L’incontro è in programma giovedì 13 novembre alle 9.00 presso l’auditorium del plesso Paolillo. Attesi due ospiti d’eccezione: la Dott.ssa Daniela Cappello, Science & Sustainability Corporate Communication Director di P&G Italia, e la campionessa paralimpica Vittoria Bianco, oro nella staffetta 4×100 stile libero a Tokyo 2020 e bronzo nei 400 stile libero a Parigi 2024. La sua testimonianza permetterà agli studenti di confrontarsi con una storia di determinazione e impegno, capace di mostrare come lo sport possa abbattere barriere e pregiudizi.

    All’interno del progetto verrà presentato anche il kit didattico I’mPOSSIBLE, iniziativa dell’International Paralympic Committee che promuove un approccio inclusivo e consapevole alla pratica sportiva, oggi reso disponibile nelle scuole italiane grazie alla collaborazione tra Milano Cortina 2026 e P&G.

    «Siamo felici di accogliere un progetto che mette al centro i valori della solidarietà e del rispetto», commenta la dirigente scolastica Franca Pia Tarantino. «Lo sport è un linguaggio universale che unisce e trasmette insegnamenti fondamentali per la crescita dei ragazzi». L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo dell’Istituto sull’identità locale, volto a valorizzare i talenti individuali e a sostenere lo sviluppo personale degli studenti attraverso esperienze formative concrete.

