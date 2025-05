Lo Studio Flavio Boccia & Partners arriva in Puglia, nuova sede a Cerignola

In un momento cruciale per il futuro delle imprese italiane, lo studio internazionale di consulenza Flavio Boccia & Partners annuncia l’apertura della sua nuova sede operativa in Puglia, a Cerignola, in Via Santa Maria del Carmine, con avvio ufficiale previsto entro i primi giorni di giugno. Un’apertura che non è solo un’espansione territoriale, ma un messaggio chiaro a tutto il tessuto imprenditoriale pugliese: chi saprà prepararsi oggi, guiderà la crescita di domani. Perché questo momento è decisivo? Con l’esaurirsi progressivo dei fondi legati al PNRR, i comuni italiani dovranno essere pronti a una nuova fase: quella dei finanziamenti europei diretti, strumenti a fondo perduto, senza debito e ad alto impatto strategico. Pochi però conoscono le modalità per accedervi. E ancora meno sono in grado di costruire progetti vincenti. Flavio Boccia & Partners nasce per colmare questo vuoto: 15 anni di esperienza, oltre 100 milioni di euro gestiti nel solo 2024, presenza in 12 Paesi europei, una reputazione costruita su serietà, metodo e risultati concreti.

Con l’arrivo in Puglia, lo studio si propone di diventare un punto di riferimento strategico per le imprese locali, offrendo strumenti, visione e assistenza continuativa per:

– Ottenere contributi a fondo perduto europei e nazionali;

– Strutturare progetti di crescita, innovazione e internazionalizzazione;

– Sfruttare al massimo bandi come “Resto al Sud” e i prossimi strumenti post-PNRR.

Gli esperti sul territorio: alla guida dell’ufficio pugliese ci saranno Giovanni Manfredi, Antonio Mazzaraco e Giuseppe Cicolella: consulenti specializzati in europrogettazione, fondi strutturali, incentivi nazionali e finanza agevolata per PMI.

“Resto al Sud”: l’occasione per giovani imprenditori

Entro fine mese è attesa la riapertura del bando “Resto al Sud”, tra gli strumenti più potenti oggi disponibili per chi desidera avviare o rafforzare la propria impresa nel Mezzogiorno. Ecco i numeri che parlano da soli:

– 75% del contributo è a fondo perduto;

– Il restante 25% è un finanziamento a tasso agevolato erogato direttamente dallo Stato;

– L’investimento massimo può arrivare a 200.000 euro per singolo imprenditore.

Un’occasione irripetibile per chi vuole fare impresa oggi, senza ricorrere al debito bancario. Lo studio offrirà supporto completo per la progettazione, candidatura e gestione dell’incentivo.

L’evento istituzionale a Bruxelles – 11 giugno

A conferma della sua vocazione europea, Flavio Boccia & Partners guiderà una delegazione di 60 comuni italiani il prossimo 11 giugno 2025, ore 8:30, presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. L’obiettivo è formare amministratori e tecnici sull’utilizzo strategico dei fondi europei diretti per lo sviluppo locale e territoriale, in vista dell’esaurirsi del PNRR. Un evento istituzionale di assoluto rilievo, che conferma il ruolo dello studio come ponte operativo tra enti locali, imprese e istituzioni europee.