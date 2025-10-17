Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaLobuono e Dercole hanno incontrato il tessuto economico di Cerignola

    Lobuono e Dercole hanno incontrato il tessuto economico di Cerignola

    «È ora di voltare pagina per la provincia di Foggia», le parole nella prima tappa ufficiale della campagna elettorale

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Prima tappa ufficiale della campagna elettorale di Gigi Lobuono, candidato Presidente della Regione Puglia, che ha scelto di partire proprio dalla provincia di Foggia, incontrando oggi a Cerignola una rappresentanza del tessuto economico locale insieme a Carlo Dercole, cerignolano di 36 anni e candidato al Consiglio Regionale nelle liste di Forza Italia. “Non è un caso che abbiamo scelto di iniziare da qui – ha dichiarato Lobuono –. La provincia di Foggia è sempre stata abbandonata dalla sinistra regionale, nonostante abbia un tessuto imprenditoriale eccezionale. Le imprese hanno bisogno di sicurezza, dialogo con le istituzioni e tempi certi nella risoluzione dei problemi. La nostra Regione deve tornare ad ascoltare”.

    Accanto a lui Carlo Dercole, segretario cittadino di FI, il più giovane tra i candidati regionali: “Sono onorato della fiducia di Gigi Lobuono – ha detto –. È tempo di mandare a casa chi da vent’anni governa male la Puglia. I danni sono sotto gli occhi di tutti: dal ciclo dei rifiuti, alla sanità, fino all’agricoltura. Serve un cambio di rotta deciso, e serve adesso”. La presenza di Dercole nella prima uscita pubblica del candidato Presidente non è casuale: “Credo fortemente nel ricambio generazionale – ha spiegato Lobuono –. La Puglia ha bisogno di energie nuove, concrete e libere dai giochi di potere che hanno immobilizzato questa Regione per troppo tempo”. La campagna elettorale di Gigi Lobuono proseguirà nei prossimi giorni con nuovi incontri in tutta la Regione, sempre all’insegna dell’ascolto e della partecipazione.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Domani apre il comitato a sostegno della candidatura di Teresa Cicolella alle regionali

    Nasce un nuovo spazio di incontro, confronto e partecipazione in vista delle elezioni regionali...
    Provincia

    Report “Workup”: oltre 1000 posti di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia

    Sono 1086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego Bari, BAT...
    Sport

    Prima uscita interna per Pallavolo Cerignola ed Flv fra B1 e B2

    Nella seconda giornata dei campionati di serie B di volley femminile, debutto interno per...
    Cultura

    Dal monologo alla grande prosa: la nuova stagione del Roma Teatro a Cerignola

    Il sipario del Roma Teatro di Cerignola sta per alzarsi su una nuova e...
    Politica

    Domani a Cerignola il candidato del centrodestra alla Regione, Lobuono

    Domani, venerdì 17 ottobre, il candidato presidente alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, sarà a...
    Regione

    Poca acqua disponibile, dal 20 ottobre Acquedotto Pugliese riduce la pressione della rete

    La più dura crisi climatica da inizio millennio si inasprisce e l’acqua a disposizione...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Domani apre il comitato a sostegno della candidatura di Teresa Cicolella alle regionali

    Nasce un nuovo spazio di incontro, confronto e partecipazione in vista delle elezioni regionali...
    Provincia

    Report “Workup”: oltre 1000 posti di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia

    Sono 1086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego Bari, BAT...
    Sport

    Prima uscita interna per Pallavolo Cerignola ed Flv fra B1 e B2

    Nella seconda giornata dei campionati di serie B di volley femminile, debutto interno per...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)