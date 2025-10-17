Lobuono e Dercole hanno incontrato il tessuto economico di Cerignola

Prima tappa ufficiale della campagna elettorale di Gigi Lobuono, candidato Presidente della Regione Puglia, che ha scelto di partire proprio dalla provincia di Foggia, incontrando oggi a Cerignola una rappresentanza del tessuto economico locale insieme a Carlo Dercole, cerignolano di 36 anni e candidato al Consiglio Regionale nelle liste di Forza Italia. “Non è un caso che abbiamo scelto di iniziare da qui – ha dichiarato Lobuono –. La provincia di Foggia è sempre stata abbandonata dalla sinistra regionale, nonostante abbia un tessuto imprenditoriale eccezionale. Le imprese hanno bisogno di sicurezza, dialogo con le istituzioni e tempi certi nella risoluzione dei problemi. La nostra Regione deve tornare ad ascoltare”.

Accanto a lui Carlo Dercole, segretario cittadino di FI, il più giovane tra i candidati regionali: “Sono onorato della fiducia di Gigi Lobuono – ha detto –. È tempo di mandare a casa chi da vent’anni governa male la Puglia. I danni sono sotto gli occhi di tutti: dal ciclo dei rifiuti, alla sanità, fino all’agricoltura. Serve un cambio di rotta deciso, e serve adesso”. La presenza di Dercole nella prima uscita pubblica del candidato Presidente non è casuale: “Credo fortemente nel ricambio generazionale – ha spiegato Lobuono –. La Puglia ha bisogno di energie nuove, concrete e libere dai giochi di potere che hanno immobilizzato questa Regione per troppo tempo”. La campagna elettorale di Gigi Lobuono proseguirà nei prossimi giorni con nuovi incontri in tutta la Regione, sempre all’insegna dell’ascolto e della partecipazione.