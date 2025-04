Lotta con grande ardore la Flv Cerignola, sfuma di poco la finale di coppa Puglia

Capurso si conferma la bestia nera della Flv Cerignola, conquistando la finale della coppa Puglia con il punteggio di 3-1 (25-22; 29-27; 23-25; 25-23 i parziali). Nella semifinale andata in scena alle 11 e durata per quasi due ore e mezza intensissime, le ofantine hanno tenuto di gran lunga testa alla capolista del girone A. Coach Dilucia ha impiegato: Puro in regia e Rivarola sulla diagonale; Martinelli e Valecce di banda; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Cassano invece ha risposto dall’inizio con: De Vincenzo al palleggio e Capriati opposto; Stolca e Pisano laterali; Di Ciaula e Valenzano sottorete, con Mastrorocco in difesa. Martinelli segna il 3-5 con un buon approccio delle ospiti, Capurso si rimette subito in parità e con Capriati passa a condurre: ace Martinelli per il controsorpasso e minibreak, cui segue altra parità e scatto ofantino sul 9-13, con chiamata del timeout del tecnico di casa. Le baresi concedono qualcosa, Puro dai nove metri per il 13-18: Stolca al servizio fa partire la rimonta Orsacuti che si ferma sul 16-18, poi altro allungo (17-21) cui segue però l’aggancio a quota 22 e sorpasso. La progressione della Combivox è completata da Stolca, che manda le squadre al primo cambio di campo.

Ancora Martinelli e Puro per l’1-5, con Cerignola a mantenere le distanze ma Capurso torna sotto utilizzando il centro (8-10), le rossogialloblù si riportano un po’ al largo infilando quattro punti consecutivi (8-14) e Piarulli mette giù il 9-17. In due spezzoni tuttavia l’Orsacuti riesce a limare lo scarto e sul 16-18 Dilucia stoppa il gioco: Valecce e Rivarola per il 16-21 ma alcune imprecisioni consentono il rientro delle avversarie: si va ai vantaggi che premiano le biancazzurre, con set point da una parte e dall’altra. Nella terza frazione, equilibrio sino al 4-6 Flv, Martinelli a segno per il 7-11 eppure le baresi sono lì e si incollano (12-13): uno, massimo due punti da gestire per le cerignolane, alternanza quasi fissa di cambipalla. Servizio vincente di De Vincenzo per la parità a 17 e Capriati per il 18-17: Rivarola replica (18-19), errore Pisano ed è 19-21 poi ancora Rivarola e Mansi. Tre set point, all’ultimo utile sempre una attenta Rivarola riapre i giochi.

Quarto periodo: Piarulli per il 5-7 e un’altra lunghezza guadagnata dalle rossogialloblù, Capurso non molla ed anzi Pisano attacca per il pari 12. Minibreak Rivarola (12-14) e +3, Combivox sospinta da Pisano che passa ad avere il pallino in mano con l’ace di Capriati (18-15), mentre il sestetto di Dilucia appare piuttosto stanco. La formazione barese gestisce e pare trovare lo spunto risolutore, prima però c’è il generoso e orgoglioso tentativo di rimonta di Cerignola, spintosi prima sul 23-22 e poi annullando una palla match.

Esce ancora una volta a testa altissima la squadra ofantina, ma poco male: ora ci sono le ultime tre giornate di regular season da cui ottenere il massimo, prima dei playoff promozione. Si parte domenica 27, in casa del Barletta penultimo.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 6, Rivarola 10, Martinelli 16, Valecce 3, Piarulli 11, Mansi 9, Di Schiena (libero).