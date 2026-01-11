Contattaci al 3286684015
    Lotta e vende cara la pelle ad Isernia la Flv Cerignola, sconfitta a testa alta

    Non inganni il 3-0 finale, le rossogialloblù hanno ceduto primo e terzo set solo ai vantaggi

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Nella prima uscita del 2026 e per la dodicesima giornata del girone I di serie B2, la Flv Cerignola esce sconfitta 3-0 dal pala “Fraraccio” di Isernia, per mano dell’Europea 92 (29-27; 25-15; 27-25 i parziali). Eccetto il secondo periodo, le ofantine hanno tenuto ampiamente testa alle quotate rivali, che con il successo incamerato sono tornate al secondo posto in classifica. Coach Dilucia ha schierato il 6+1 composto da: Trinca in regia e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Eliseo ha risposto con: Bonfitto al palleggio e Russo sulla diagonale; Alikaj e Carpio di banda; Micheletto e Scaccino sottorete, con Moretti in difesa. Si parte con un 4-2 per Isernia, l’approccio migliore delle padrone di casa si traduce nell’8-3 sfruttando le bande: la Flv torna sotto sul 10-8, prima di un nuovo allungo rivale col primo tempo di Scaccino a valere il 13-9. Giometti e l’ace di Trinca riportano le ofantine sul 14-12 causando il timeout locale, un punto di Di Schiena è il preludio al pareggio a quota 16: segue un botta e risposta fra le due squadre con una altalena di punteggi, Russo dai nove metri segna il 23-20, ma le ospiti annullano due set point e si va ai vantaggi, che premiano Isernia a sua volta ad annullare una opportunità avversaria.

    Ancora l’Europea 92 avanti (4-1), con le blufucsia ad accelerare sin da subito (11-4) spingendo molto dal servizio: cambio di diagonale quindi per Dilucia, dentro Puro e Rivarola, con l’alzatrice subito a segno con un ace. Molisane però quasi perfette, sul 17-9 ingresso pure per Valecce in seconda linea, l’inerzia non cambia e il divario aumenta progressivamente. Cerignola lima qualche distanza, ma il destino della frazione era ormai segnato. Tornano Trinca e Fanelli nel terzo set, mentre i liberi cerignolani si alterneranno per tutta la durata: continuano a correre le pentre (6-2), Russo padrona della prima linea eppure rossogialloblù a ricucire con Piarulli e Fanelli, fino al sorpasso sull’11-12 grazie ad una fast a rete di Scaccino. É subito controsorpasso con break (14-12), in una fase estremamente livellata dal match: pari Giometti (16-16), altro minibreak molisano e altra parità (Mansi a muro per il 20-20). Finale decisamente aperto, ofantine a sciupare due set point e ancora vantaggi: una chiamata arbitrale dubbia viene capitalizzata al meglio da Isernia, che si aggiudica l’intera posta in palio.

    Malgrado la quarta sconfitta consecutiva, la Flv esce a testa alta da un confronto difficile e complicato: lo spirito battagliero dei due set lottati punto a punto dev’essere la strada maestra verso il prossimo turno, l’ultimo del girone d’andata. Sabato 17 arriverà la capolista Nardò al pala “Tatarella”, altro duro ostacolo per Martinelli e compagne.

    Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

    Trinca 4, Fanelli 7, Giometti 6, Martinelli 11, Piarulli 8, Mansi 5, Puro 1, Rivarola, Di Schiena 1 (L1), Valecce (L2).

    Ultimora

    Cultura

    Educare alla meraviglia: la rassegna per famiglie del Roma Teatro di Cerignola

    Il Roma Teatro di Cerignola prosegue anche quest’anno il proprio percorso dedicato alle famiglie,...
    Calcio

    Poker dell’Audace Cerignola: superato 4-0 al Potenza

    Vince e convince l'Audace Cerignola nello scontro diretto con il Potenza: i padroni di...
    Calcio

    Audace Cerignola, ufficiale l’arrivo in prestito del centrocampista Di Tommaso

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni...
    Sport

    Nella prima del 2026, avversarie da podio per Pallavolo Cerignola ed Flv

    Trascorsa la sosta per le festività natalizie, ripartono i campionati di serie B femminile...
    Regione

    Abbattimento delle liste d’attesa, pronto il primo provvedimento di Decaro

    Come aveva annunciato nel momento della sua proclamazione, il primo provvedimento del presidente della...
    Provincia

    Asl Fg, conclusi interventi per oltre 8 milioni di euro nel 2025

    ASL Foggia, nel corso del 2025, ha completato interventi per un totale di 8.263.648...

