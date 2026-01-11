Lotta e vende cara la pelle ad Isernia la Flv Cerignola, sconfitta a testa alta

Nella prima uscita del 2026 e per la dodicesima giornata del girone I di serie B2, la Flv Cerignola esce sconfitta 3-0 dal pala “Fraraccio” di Isernia, per mano dell’Europea 92 (29-27; 25-15; 27-25 i parziali). Eccetto il secondo periodo, le ofantine hanno tenuto ampiamente testa alle quotate rivali, che con il successo incamerato sono tornate al secondo posto in classifica. Coach Dilucia ha schierato il 6+1 composto da: Trinca in regia e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Eliseo ha risposto con: Bonfitto al palleggio e Russo sulla diagonale; Alikaj e Carpio di banda; Micheletto e Scaccino sottorete, con Moretti in difesa. Si parte con un 4-2 per Isernia, l’approccio migliore delle padrone di casa si traduce nell’8-3 sfruttando le bande: la Flv torna sotto sul 10-8, prima di un nuovo allungo rivale col primo tempo di Scaccino a valere il 13-9. Giometti e l’ace di Trinca riportano le ofantine sul 14-12 causando il timeout locale, un punto di Di Schiena è il preludio al pareggio a quota 16: segue un botta e risposta fra le due squadre con una altalena di punteggi, Russo dai nove metri segna il 23-20, ma le ospiti annullano due set point e si va ai vantaggi, che premiano Isernia a sua volta ad annullare una opportunità avversaria.

Ancora l’Europea 92 avanti (4-1), con le blufucsia ad accelerare sin da subito (11-4) spingendo molto dal servizio: cambio di diagonale quindi per Dilucia, dentro Puro e Rivarola, con l’alzatrice subito a segno con un ace. Molisane però quasi perfette, sul 17-9 ingresso pure per Valecce in seconda linea, l’inerzia non cambia e il divario aumenta progressivamente. Cerignola lima qualche distanza, ma il destino della frazione era ormai segnato. Tornano Trinca e Fanelli nel terzo set, mentre i liberi cerignolani si alterneranno per tutta la durata: continuano a correre le pentre (6-2), Russo padrona della prima linea eppure rossogialloblù a ricucire con Piarulli e Fanelli, fino al sorpasso sull’11-12 grazie ad una fast a rete di Scaccino. É subito controsorpasso con break (14-12), in una fase estremamente livellata dal match: pari Giometti (16-16), altro minibreak molisano e altra parità (Mansi a muro per il 20-20). Finale decisamente aperto, ofantine a sciupare due set point e ancora vantaggi: una chiamata arbitrale dubbia viene capitalizzata al meglio da Isernia, che si aggiudica l’intera posta in palio.

Malgrado la quarta sconfitta consecutiva, la Flv esce a testa alta da un confronto difficile e complicato: lo spirito battagliero dei due set lottati punto a punto dev’essere la strada maestra verso il prossimo turno, l’ultimo del girone d’andata. Sabato 17 arriverà la capolista Nardò al pala “Tatarella”, altro duro ostacolo per Martinelli e compagne.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 4, Fanelli 7, Giometti 6, Martinelli 11, Piarulli 8, Mansi 5, Puro 1, Rivarola, Di Schiena 1 (L1), Valecce (L2).