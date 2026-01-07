Contattaci al 3286684015
    Lotteria Italia 2025, venduto a Cerignola un biglietto vincente da 20mila euro

    Per la terza volta negli ultimi quattro anni, la città ofantina nell'elenco delle località fortunate. In Capitanata tagliandi a premio anche ad Ascoli Satriano, Foggia e Vieste

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Cerignola è presente nell’elenco della località fortunate della Lotteria Italia 2025, il classico appuntamento che vede nell’estrazione del 6 gennaio il suo momento clou. Il biglietto serie L 318846 si aggiudica il premio di quarta categoria pari a 20mila euro: non è dato sapere al momento se sia stato staccato in una delle tabaccherie della città o in una delle aree di servizio autostradali che ricadono nel territorio comunale. Il centro ofantino torna a regalare un tagliando vincente dopo due anni, e si tratta della terza volta nelle ultime quattro edizioni della cosiddetta lotteria della Befana. In Capitanata altri tre biglietti sono andati a premio: ad Ascoli Satriano e Foggia vincita di terza categoria (50mila euro), a Vieste un altro da 20mila.

    Entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2025, termine ultimo per il reclamo dei premi lotteria Italia 2025, il giocatore in possesso di un biglietto vincente in formato cartaceo può presentarlo, integro ed in originale, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o farlo pervenire (a proprio rischio) al medesimo Ufficio Premi, che si trova in viale del Campo Boario, 56/D a Roma (CAP 00154). In alternativa, i biglietti vincenti possono essere presentati presso uno degli sportelli dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo. In questo caso, la banca ritira il tagliando e lo inoltra all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Al vincitore sarà richiesta la seguente documentazione:

    • documento d’identità;
    • codice fiscale;
    • codice Iban del conto sul quale accreditare la vincita (nel caso di accredito su c/c bancario o postale).

    Il vincitore dovrà scegliere la modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale. Il biglietto cartaceo di Lotteria Italia, quindi, non va buttato, poiché, se vincente, va consegnato come prova di vincita.

