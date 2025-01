Luci, giochi e musica a Borgo Libertà col “Natale a Torre Alemanna”

Partecipazione, divertimento, conoscenza. E tanta voglia di stare insieme per avvicinarsi alla storia del nostro territorio con linguaggi nuovi ed interattivi. A Torre Alemanna si è concluso il ciclo di eventi “Natale alla Torre”, che in queste settimane ha accompagnato il Complesso Museale sito a Borgo Libertà (Cerignola) di luci e colori con l’obiettivo di accogliere i suoi visitatori con laboratori, magia, mercatini e musica. Gli eventi – tutti con ingresso gratuito – hanno coinvolto piccoli e grandi in attività di vario genere e all’esplorazione di uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. Dal concerto “Hallelujah” di Antonino al Dj set del rapper Frankie hi-nrg mc, passando per laboratori, degustazioni, cabaret, poesia, letture, teatro e giochi per i bambini, sotto le luci dell’albero di Natale e dei chioschi del mercatino che hanno animato la strada di Borgo Libertà per tutto il periodo delle feste. Di particolare coinvolgimento, le performance musicali ed orchestrali a cura dell’istituto comprensivo “Puglisi-Pavoncelli” e lo spettacolo teatrale a cura della compagnia “La Farsa”.

L’iniziativa “Natale alla Torre” è stata organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, insieme alla cooperativa sociale Altereco, con il contributo del Comune di Cerignola. Evento finanziato dall’avviso pubblico Natale Cerignolano 2024. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II e oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo. Lo spirito natalizio di “Natale alla Torre”, quindi, vuole recuperare le tradizioni che da sempre contraddistinguono il territorio dauno e cerignolano in particolare, favorendo la permanenza delle famiglie presso il complesso museale e la conoscenza dell’importante sito culturale.