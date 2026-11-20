Sesta giornata nei campionati di serie B di Volley che vedono impegnate le nostre squadre: ancora una volta, entrambe saranno in campo domani, una in casa e l’altra in trasferta. Nel girone G della serie B maschile, l’Udas riceverà al pala “Tatarella” il Trivianum, in un derby tutto pugliese (ore 18.30). La formazione di Francesco Valente nello scorso turno è stata corsara, andando a vincere 0-3 sul rettangolo di gioco del Volley Volla: altra prestazione efficace e di qualità degli ofantini, alla seconda affermazione consecutiva e con un bel quarto posto attuale in classifica a quota 9 punti. La sfida sarà assolutamente intrigante, perché i baresi (anch’essi neopromossi nel campionato nazionale) sono secondi con 11 punti totalizzati ed un bilancio di quattro successi e una sola sconfitta. Il team allenato da Domenico Loiodice è reduce dall’aver piegato al tie break il forte Valdiano e nel suo organico ci sono elementi di assoluta capacità e bravura a partire dall’ex Ricco in regia, passando per i laterali Zappimbulso e Jolivot, per finire al centrale Sadik e al libero Di Fronzo. I biancazzurri alle prese con un esame importante, per verificare la crescita di gruppo e per continuare a stazionare nelle zone alte: medesimo obiettivo condiviso anche dal Triggiano, in quello che con tutta probabilità sarà un confronto punto a punto ed estremamente combattuto.

Nel girone I della serie B2 femminile, trasferta campana per la Enzo Flv Cerignola, ospite domani della Facilerent Molinari Napoli (ore 17.30). Il sestetto di Cosimo Dilucia sabato scorso ha prevalso con merito 3-1 su Oria, al termine di una prestazione volitiva e di spessore tecnico, rialzando subito la testa a seguito dello stop imposto da Monopoli. L’obiettivo di capitan Biscardi e compagne è ora aprire una serie di risultati utili, allo scopo di intraprendere un percorso di continuità, accorciando le distanze da chi precede. La Molinari ha vinto campionato e coppa Campania nella passata stagione, presentandosi sul palcoscenico nazionale con una rosa in cui spiccano la palleggiatrice Dakaj, la centrale Passante, la laterale Imbimbo, l’opposto ucraino Gurenko e il libero Luraghi. Sono 4 i punti conquistati dalla compagine guidata da Ciro Alminni, tutti ottenuti sul campo amico e fra l’altro costringendo al quinto set Salerno: segno che la partita non sarà affatto una passeggiata per le rossogialloblù, le quali dovranno impiegare la stessa carica e motivazione esibita contro le brindisine quasi una settimana fa, per poter aumentare il proprio totalizzatore.