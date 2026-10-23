L’Udas in trasferta a Pignola, la Flv Cerignola debutta ospitando Salerno

Primo weekend con entrambe le formazioni cerignolane del Volley in campo, nei tornei di serie B: una impegnata in trasferta, l’altra in casa. Nel secondo turno del girone G della B maschile, viaggio in Basilicata per l’Udas, che sarà ricevuta domenica dal Pignola (ore 18). La formazione allenata da Francesco Valente al debutto è stata sconfitta in casa 0-3 dal Valdiano, in un match che ha visto i campani prevalere sin da subito, malgrado i tentativi di riscossa da parte degli ofantini. I biancazzurri hanno comunque dovuto ovviare ad alcune defezioni, ma in ogni caso sebbene la partenza non sia stata quella sperata, la stagione è soltanto alle primissime battute e c’è tutto il tempo per affinare amalgama ed efficienza del gruppo. Anche i lucani sono una neopromossa e alla prima esperienza in assoluto sul palcoscenico nazionale: sabato scorso è arrivato il ko ad Altamura. In panchina siede Davide Claps (a Cerignola guidò la Flv per un breve periodo nel 2022/2023), mentre l’organico è stato composto con diversi ragazzi giovani e del posto, più qualche elemento maggiormente di esperienza. Fra i giocatori principali dei rossoblù, ci sono l’opposto Buffo, il libero Accorsi e i palleggiatori Gallina e Spirlì. A confronto due squadre in cerca di riscatto, l’Udas indubbiamente proverà a cancellare lo zero in classifica, con una prova di maggiore concretezza e attenzione.

Arriva il momento del debutto invece nel girone I di serie B2 per la Enzo Flv Cerignola, che domani ospiterà al pala “Tatarella” la Santoro Creativehub Salerno (ore 18). Il sestetto guidato da Cosimo Dilucia parte con l’intenzione di migliorare il sesto posto della scorsa annata, avendo allestito una rosa competitiva che vede nella nazionale islandese Einarsdóttir in regia, nell’opposto Biscardi, nella laterale Castellano e nelle centrali Belotti e Di Antonio i cardini aggiunti alle conferme di Martinelli e Di Schiena fra le altre. L’avversario non sarà dei più teneri, perché le campane hanno l’ambizione di lottare a pieno titolo per un posto fra le prime in classifica: confermati coach Cacace ed una ossatura di ottimo livello con la banda Erra, Vujko e Pepe sottorete e il libero Giudice, sono state inserite giocatrici di altrettanta qualità quali Ndriollari al palleggio e Giada Biscardi in posto 4, per quest’ultima sarà un derby in famiglia proprio con la sorella Laura. Nonostante la pesante assenza per infortunio della fuorimano Palmese, la compagine granata ha prevalso una settimana fa 3-0 su San Lucido e di certo rappresenta una delle squadre più insidiose del raggruppamento. Dal canto loro, le rossogialloblù avranno bisogno del calore dei loro tifosi e, a ragione del fatto che si giochi sul campo amico, non vorranno lesinare energie e determinazione per provare ad iniziare con il piede giusto.