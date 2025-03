Lunedì 10 marzo presentazione del libro “Virginia Woolf-le parole, il tempo, la visione” di Luciana De Palma

Lunedì 10 marzo alle ore 18:00, presso la Biblioteca di Comunità di Palazzo di Città di Cerignola (Piazza della Repubblica), si terrà la presentazione del libro “Virginia Woolf-le parole, il tempo, la visione” di Luciana De Palma, in collaborazione con la libreria “L’Albero dei Fichi”, in occasione dell’8 Marzo, alla scoperta delle Grandi Donne che hanno cambiato la storia anche attraverso la letteratura. L’autrice dialogherà con Pasquale Braschi per offrire una lettura approfondita dell’opera e del pensiero della celebre scrittrice britannica. Il volume analizza tre romanzi di Virginia Woolf – La crociera, Le onde e Anon -esplorandone tematiche e struttura. L’autrice mette in relazione questi testi non solo con il vissuto della scrittrice, ma anche con quello dei lettori, che attraverso le pagine di Woolf possono riscoprire aspetti inattesi della propria esistenza, sorprendenti per complessità e bellezza.

Virginia Woolf, nata Stephen (1882–1941), è considerata una delle più grandi autrici del XX secolo. Figura centrale del Bloomsbury Group, ha scritto capolavori come La signora Dalloway (1925), Gita al faro (1927) e Orlando (1929). Pioniera del femminismo, è autrice anche del celebre saggio Una stanza tutta per sé, in cui affermava: “Una donna deve avere denaro, cibo adeguato e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi”. Luciana De Palma, nata a Corato (BA) nel 1976, è laureata in Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria. Insegnante di sostegno nella scuola primaria, ha pubblicato diverse opere, tra cui raccolte di poesie (La candela rossa, 2002; Risacche, 2007) e romanzi (Il melograno, 2016; Il mulino blu, 2019; Piccoli inconvenienti prima della felicità, 2022). Collabora con la rivista letteraria Zona di disagio, diretta dal poeta e critico Nicola Vacca, per la quale scrive recensioni.