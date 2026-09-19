Lunedì 21 settembre seduta straordinaria del Consiglio comunale di Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per lunedì 21 Settembre 2026, alle ore 16:30 in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni-proposta in atti n. 67;

2. Approvazione verbali sedute precedenti (12 e 17 Giugno 2026).-proposta in atti n. 68;

3. Interrogazioni-proposta in atti n. 82;

4. Iniziative a sostegno della sospensione dell’iter delle pre-intese in materia di autonomia differenziata e per la corretta ed equa attuazione dell’autonomia prevista dalla L. 26 giugno 2024, n. 86.-proposta in atti n. 69;

5. Presa d’atto della Determina AGER Puglia n. 378 del 24 luglio 2026 e della allegata relazione relativa alla validazione del Piano Economico Finanziario anno 2026-2029 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2026-2029 ex delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif Ambito Tariffario Comune di Cerignola.-proposta in atti n. 71;

6. MANCATA RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 193 IN DATA 09.07.2026 PROVVEDIMENTI ASSUNTI AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 E DELL’ART. 175 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000-proposta in atti n. 80;

7. ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA DI MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA-VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 (ART. 175, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000)-proposta in atti n. 77;

8. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2026 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175, C. 8, E 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267.-proposta in atti n. 75;

9. Adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi nell’articolo 213 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.-Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione.-proposta in atti n. 64;

10. Ratifica variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con delibera n. 218 del 07/08/2026 (ai sensi dell’art. 175, comma 4 e comma 3 lett. a D.Lgs n. 267/2000).-proposta in atti n. 78;

11. Nuova perimetrazione degli ambiti di applicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 36/2023 (Piano Casa). APPROVAZIONE DEFINITIVA-proposta in atti n. 60;

12. Presa d’atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto “GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALL’ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”. Acquisizione della partecipazione nella società in house AQP SpA da parte del Comune di Cerignola.-proposta in atti n. 52;

13. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 726/2025 del 22.01.2025 depositata il 15.04.2025 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 35;

14. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 392/2026 del 24.02.2026 depositata il 26.02.2026 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia.-proposta in atti n. 57;

15. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 58;

16. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 79;

17. Approvazione Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale.-proposta in atti n. 27;

18. Approvazione nuovo “Regolamento per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo CUDE e per l’individuazione di aree di parcheggio riservate a persone con disabilità nel Comune di Cerignola” e contestuale abrogazione di ogni precedente disposizione regolamentare in materia.-proposta in atti n. 37;

19. Approvazione Regolamento comunale del Cerimoniale.-proposta in atti n. 55;

20. Abrogazione del regolamento attuativo del servizio specialistico “ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 06.12.2018.-proposta in atti n. 72;

21. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – Art. 175, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000-proposta n. 81;

22. Attestazione dell’interesse pubblico sulla richiesta di permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001. Intervento proposto da ARCA Capitanata, di demolizione e ricostruzione del lotto n. 339 sito in via Basilicata nn. 30-32-34-36 e via XX Settembre nn. 18-20, per la realizzazione di n. 50 alloggi di Edilizia Residenziale Sovvenzionata (ERP), con contestuale cessione di area a standard e convenzione ex art. 28bis del D.P.R. 380/2001. Autorizzazione al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.-proposta in atti n. 36;

23. Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, elenco annuale 2026. Riapprovazione.-proposta in atti n. 65;

24. Variazione al Programma Triennale degli acquisti e delle forniture 2026-2028, elenco annuale 2026. Riapprovazione.-proposta in atti n. 66;

25. Approvazione della relazione illustrativa per la concessione del servizio di trasporto scolastico extra-urbano per gli anni educativi 2026/2031, predisposta ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201.-proposta in atti n. 61;

26. Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Approvazione del progetto e dello schema di convenzione urbanistica relativo all’intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia nella zona B2/tu, via San Samuele – Società P.A COSTRUZIONI SRL.-proposta in atti n. 59.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.